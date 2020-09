Courtois: "Creo que sí tenemos gol y llegará"

Thibaut Courtois demostró seguir a un gran nivel en el empate a 0 del Real Madrid contra la Real Sociedad en Anoeta. Si el portero fue protagonista dentro del terreno de juego, también lo fue después al hablar a pie de campo ante el micrófono de Movistar Plus.

"Estamos contentos con la organización, no hemos encajado muchas ocasiones salvo la buena parada que hago, pero el problema es meter el gol. No hemos dado el último pase y no hemos creado ocasiones. Hemos generado peligro pero sin concretar", comenzó diciendo el arquero belga.

"Yo nos veo bien, pero no hay que olvidar que la Real lleva más tiempo entrenando, es nuestro segundo partido de la temporada pero aún así hemos jugado a un ritmo muy alto", añadió un Courtois que la temporada pasada se proclamó Zamora -portero menos goleado- de La Liga y espera poder repetir hazaña en este nuevo curso 2020/2021.

Thibaut Courtois en un entrenamiento con el Real Madrid

Courtois se ha convertido con el paso de los meses en uno de los futbolistas del Real Madrid que mejores análisis realiza en los post partidos. Siempre conciso y claro, pero también reconociendo cuándo lo hacen bien y cuándo no: "En el segundo tiempo nos ha costado más, pero podemos estar felices en general salvo en los últimos 20-25 minutos y por no marcar".

"Si no hacemos muchos goles, hay que mantener la organización, tenemos jugadores de nivel altísimo como Karim, que hoy no ha tenido la suerte, pero el gol siempre puede llegar, por eso es importante mantener la portería a cero como desde el desconfinamiento que mantuvimos muchas porterías a cero", continuó el guardameta.

Confianza en el equipo

Haber comenzado la temporada en Liga sin marcar ni un solo gol en Anoeta ha hecho despertar las primeras dudas en algunos sectores. Pero Thibaut Courtois se muestra confiado en que las cosas irán saliendo mejor: "Creo que sí tenemos gol, pero bueno, a veces no quiere salir y la Real también es un buen equipo, pero tenemos gol y llegará".

Zidane también se movió en esa línea en rueda de prensa: " Es el primer partido, hemos tenido tres semanas para entrar en La Liga y un partido amistoso. Esto va poco a poco, vamos a ir a mejor y hay que estar tranquilos... con Martin y con todos. Nos ha faltado gol, pero eso se trabaja. Hay que sobreponerse. Hay que seguir trabajando".

"No ha sido muy exigido, pero esa ocasión fue muy clara de Isak. Ha intuido lo que iba a hacer Isak y es una parada de mucho mérito", dijo Emilio Butragueño después del partido también para Movistar Plus sobre la parada de mérito que firmó el internacional belga en San Sebastián.

