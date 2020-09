El Real Madrid no pierde el sitio por Badiashile: el Mónaco rechaza una oferta del United

La dirección técnica y deportiva del Real Madrid no cesa de buscar y encontrar nombres para reforzar el equipo de cara al futuro. La nueva línea a seguir del equipo blanco basada en la captación de jóvenes talentos y de jugadores con mucho potencial le ha reportado ya grandes logros, y uno de los últimos nombres que ha entrado en esa lista de posibles candidatos es el de Benoit Badiashile.

El joven defensor del AS Mónaco ha despertado la curiosidad del Real Madrid y de Zinedine Zidane, y por eso siguen muy atentos todos sus movimientos y su progresión. Al igual que otros jugadores como Camavinga, al que el club blanco también tiene subrayado en su agenda, podría entrar en los planes de futuro del equipo blanco.

Con tan solo 19 años, Badiashile está demostrando en Francia que puede llegar a ser uno de los centrales del futuro y seguir los pasos de su compatriota Raphael Varane, que también destacó desde muy joven en el fútbol francés y que terminó recalando en el Real Madrid para convertirse en uno de los líderes del equipo.

Badiashile (derecha), durante un partido de la Ligue-1 con el Mónaco REUTERS

Por su parte, Benoit Badiashile se une a otros nombres como el de Dayot Upamecano, otro gran central francés de corta edad que ha sorprendido a todos con su rendimiento en Alemania, en el Red Bull Leipzig. Está claro que la nueva hornada de defensores franceses están llamados a ser muy protagonistas en el mercado en los próximos años.

Sin embargo, el hecho de que estos jugadores destaquen provoca que no solo el Real Madrid se fije en ellos, si no que comiencen a ser piezas muy codiciadas en el mercado europeo. Es lo que ha pasado con el zaguero del AS Mónaco, que ya cuenta con ofertas de grandes clubes del continente que lo pretenden y que lo quieren hacer su jefe de la retaguardia.

Interés en Europa

En este ha sido el caso del Manchester United, que tal y como indica The Sun, ya habría hecho una oferta por el futbolista. La cantidad ofrecida estaría en torno a los 22 millones de euros, montante insuficiente para el equipo galo que ha respondido con un no rotundo a la oferta del conjunto entrenado por Ole Gunnar Solskjaer.

Además, el técnico del equipo monegasco, Niko Kovac, ha asegurado que en sus planes no entra dejar escapar a un jugador como Benoit Badiashile que demuestra tener un tremendo potencial y que es parte fundamental de su equipo para la próxima temporada. Hay que recordar que Kovac llegó a Mónaco hace poco tiempo tras la salida de Robert Moreno, exseleccionador nacional.

Niko Kovac, nuevo entrenador del AS Mónaco. EFE

Kovac fue muy contundente con la noticia de la oferta del equipo mancuniano y aseguró que "están perdiendo el tiempo" si intentan llevarse al jugador, por lo que les recomiendan que no hagan más ofertas y menos sin son tan bajas, ya que por el momento el jugador es intransferible.

De esta forma, el Real Madrid respira tranquilo ya que no ha perdido su sitio ni su oportunidad de tantear el fichaje del central francés en un futuro, cuando el equipo merengue decida apostar fuerte por reforzar su línea defensiva, momento en el que jugadores como el propio Badiashile o como el citado Upamecano puedan entrar en escena. Eso sin olvidar al sevillista Jules Koundé.

