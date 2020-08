Haaland ya ve a su relevo en el Borussia Dortmund: "Es mucho mejor que yo a su edad"

¿Tiene el Borussia Dortmund al relevo de Erling Haaland? ¿Y además en casa? El delantero noruego ha sido uno de los grandes protagonistas de la temporada 2019/2020. Del Red Bull Salzburgo al club aurinegro en el mercado de invierno para colocarse en el punto de mira de equipos como el Real Madrid.

Sin embargo, el nórdico no se moverá del Signal Iduna Park, aunque mucho se ha especulado con su futuro a lo largo de los últimos meses. Lo que es seguro es que el Dortmund ya tiene a su sustituto por si acaba saliendo del club el próximo año y es que el joven talento Youssoufa Moukoko ha dejado a todos flasheados.

El propio Haaland se ha rendido ante el talento de su compañero. "Moukoko es mucho mejor que lo que yo era a los 15 años. A esa edad él ya entrena con el Dortmund mientras que yo estaba todavía en Byrne", ha comentado sobre Moukoko, que antes del final de 2020 cumplirá 16 años.

Youssoufa Moukoko, en un partido del Borussia Dortmund bvb.de

Si Haaland ha sido la revelación de la temporada 2019/2020, Moukoko ha sido la segunda mejor noticia. A su temprana edad ha acabado siendo un habitual en los entrenamientos de un Borussia Dortmund que ya acabó el curso después de finalizar la Bundesliga, ya que de la Champions League quedaron eliminados en octavos a manos del PSG.

El noruego no quiere poner un extra de presión a su compañero de equipo, pero sí que ha señalado que "nunca había visto a un jugador de 15 años con tanta calidad". Si en Dortmund temían poder quedarse sin Haaland o Jadon Sancho, ahora ven como estos dos continuarán vistiendo la elástica aurinegra y además son conscientes de que cuando Moukoko cumpla 16 años, en el mes de noviembre, podrá debutar en la máxima categoría.

De origen camerunés, el futbolista alemán ya ha jugado con el sub17 del Borussia Dortmund, así como con la selección de Alemania sub16 ¡cuando tenía 13 años! Un talento precoz que puede dar mucho de qué hablar si sigue con la progresión que ha mantenido hasta ahora.

Youssoufa Moukoko, en un partido del Borussia Dortmund bvb.de

Echando la vista atrás, sus números asustan. En las categorías inferiores del conjunto germano no ha hecho otra cosa que marcar más y más goles. En la temporada 2017/2018 firmó 40 dianas en 28 encuentros, una campaña después aumentó su promedio con 46 tantos en 25 partidos.

Ya en la 2019/2020 dio el salto, cuando todavía tenía 14 años, al equipo sub19 del Borussia Dortmund. En su primer partido dio muestras de quién es: seis goles en el triunfo de los suyos por 9-2 frente al Wuppertal. Para la 2020/2021, siempre a partir del mes de noviembre, los aficionados del equipo alemán podrá ver juntos a Jadon Sancho, Haaland y Moukoko.

Haaland no llegará al Real Madrid

El delantero noruego no fichará por el trece veces campeón de Europa, al menos en el verano de 2020. Desde el club blanco ya han confirmado que no harán grandes movimientos por todo lo que ha pasado en estos últimos meses y también el propio Haaland descartó su salida en Bild: "Tengo un contrato largo, hasta el 2024, y mi intención es quedarme en el Dortmund y cumplirlo. No tengo otro reto que marcar muchos goles y celebrar títulos".

