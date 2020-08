Rooney le hace el trabajo a Guardiola y analiza al Real Madrid: "He visto hacerlo a Zidane"

La temporada se decide la próxima semana. Es la idea que predomina en la cabeza de todos los clubes que jugarán competición europea este agosto. Principalmente los que cuentan con un partido en Champions, el torneo por excelencia de cualquier 'grande' del continente. El Manchester City - Real Madrid será uno de esos encuentros y expectación no falta.

El equipo de Guardiola tiene un partido decisivo y muy esperado. Cuentan con el marcador global a su favor. Un 1-2 que el Real Madrid tiene que remontar y que se produjo en una situación muy diferente. Por aquel entonces, los de Zidane no dominaban en Liga ni eran el equipo sólido que se ha convertido en campeón de la competición doméstica.

Ante la dificultad del encuentro, los consejos a Pep Guardiola se vienen sucediendo estos días. Wayne Rooney, mítico jugador del fútbol inglés y que actualmente milita en el Derby Country, ha querido aportar su experiencia analizando el juego del Real Madrid y detallando qué debe hacer el City para pasar a los cuartos de final.

El delantero, en su habitual columna escrita en el Sunday Times, ha destacado la importancia de una baja como la de Sergio Ramos. Capitán y parte fundamental del esquema merengue, viajará a Manchester aunque no pueda contar con minutos. Esta baja, según Rooney, es una "gran merma" para el equipo merengue que permitirá al City marcar un gol.

Pep Guardiola se seca la cara con una toalla durante un partido del Manchester City REUTERS

Los ingleses deben aprovechar la oportunidad, pues para el ex del United es una ocasión única y que puede no repetirse "nunca" para los del Etihad. Si quieren ganar, más allá de aprovechar la ausencia de Ramos, deberán frenar los contraataques madridistas y reforzar su defensa.

Rooney explica que ha "visto hacerlo a Zinedine Zidane en su primera etapa como entrenador del Real Madrid cuando jugó contra equipos del estilo de Guardiola en grandes partidos" y esa estrategia le dio "éxitos" al plantel blanco.

Su apuesta, pese a todo, no se mueve: "Sigo apostando por el City. No tienen que forzar el juego. No tienen que marcar. Incluso pueden permitirse perder por 1 a 0 y clasificarse, ya que en el partido de ida sorprendieron al Madrid".

El Etihad, la sede fija

No se cambiará de sede salvo hecatombe de última hora. El Real Madrid viajará a Manchester en una 'burbuja' que evite cualquier posible contagio, tanto de la expedición española como de los trabajadores británicos. El Etihad, sin público, será el campo en el que ambos equipos se disputen el pase a los cuartos de final.

Las dudas surgidas en estos últimos días por los aumentos de contagios de coronavirus habían dejado en el aire la posibilidad de cambiar de lugar el encuentro. Pero, rápidamente, el ejecutivo británico negó esa posibilidad y explicó cómo se iba a producir el viaje del Real Madrid al estadio inglés.

El único que no viajará será Mariano. El delantero dio positivo por coronavirus en la vuelta a los entrenamientos y se encuentra en plena cuarentena. Gracias al protocolo del Real Madrid se evitó cualquier posible contacto con el vestuario, lo que certifica la buena labor sanitaria del club y la seguridad que se puede tener en la entidad capitalina.

[Más información - Zidane y el rompecabezas de la Champions: cuatro dudas que marcan la remontada frente al City]