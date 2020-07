Gana 74 euros con un gol de Dani Ceballos con el Arsenal ante el Aston Villa

Dos goles del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang en Wembley tumbaron al vigente campeón de la competición en un encuentro en el que Manchester City adoleció de pegada arriba. El Arsenal derrotó al equipo de Pep Guardiola para volver a una final de la FA Cup tres años después. Este fue el último partido en el que Dani Ceballos consiguió dar una nueva exhibición en el equipo londinense.

También impidió que el Liverpool consiguiera el récord de los 100 puntos. Los 'Reds' se dejaron las posibilidades que les quedaban en el Emirates Stadium, enterrados por sus propios errores y ante un Arsenal voluntarioso y efectivo. Dos tremendos fallos de la defensa de los de Klopp, que hubiera firmado sin dudarlo el Arsenal de hace unas semanas, sepultaron las opciones de unos 'Reds' que necesitaban ganar los tres partidos que les quedaban para quitar el récord al Manchester City de hace dos temporadas. En este encuentro el centrocampista apareció en la determinante segunda parte.



Eso sí, no pudo evitar que el derbi de Londres cayera de su lado. Cuando peor estaba el Tottenham Hotspur resurgió. El pobre planteamiento de José Mourinho dio resultado, anuló a los de Mikel Arteta y dejó los tres puntos del derbi del Norte en casa. El Arsenal llegaba lanzado, se puso por delante, pero un error defensivo y la falta de acierto arriba dieron vida al Tottenham y le permitieron hacerse con un encuentro que puede ser fundamental para dirimir las esperanzas europeas de uno y otro.

Ceballos, con el Arsenal Reuters

Ceballos no sabe qué será de su futuro. El joven jugador está contento en el Arsenal, donde tiene minutos y además se gusta. Su gran relación con Mikel Arteta ha ayudado. Sin embargo, no hay que olvidar que pertenece al Real Madrid y que será el club merengue el que decida si sigue contando con el centrocampista u opta por mantenerle cedido. Una decisión que no le importaría al centrocampista. "Estoy muy feliz en Londres, pero mi futuro depende de ellos", destacó en una entrevista en Sky Sports.

Más de Ceballos

