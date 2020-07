Sergio Ramos: "Me gustaría terminar mi carrera aquí, no creo que haya problema"

El Real Madrid es el campeón de La Liga 2019/2020. Un campeonato en el que una de las figuras claves para este definitivo triunfo ha sido Sergio Ramos. El capitán es el segundo máximo goleador del equipo, pese a que es central, y tras la victoria frente al Villarreal fue el primero en tomar la palabra desde el césped del Di Stéfano.

Ante los micrófonos de Movistar+, el de Camas señaló que esta Liga "es un premio a la constancia, al trabajo; cuando lo haces bien acabas teniendo recompensa".Ganar los diez partidos es muy complicado y tiene mucho mérito a pesar de lo que puedan decir. La Liga del trabajo, del esfuerzo y la constancia. Ser regular ha sido lo más importante. Quizá La Liga del coronavirus, que esperamos que no haya más como este", añadió el futbolista.

"Ha sido una temporada atípica después de lo que hemos vivido, pero yo creo que la claridad después del confinamiento era clara, que teníamos que ganar todo lo que teníamos por delante porque no dependíamos de nosotros; no había margen de error. Hemos salido cada partido a ganarlo. Todos los partidos no se pueden ganar de forma tranquila. Nuestra 34ª Liga, la quinta mía, muy contento por el trabajo realizado", continuó Sergio Ramos.

Sergio Ramos en el Estadio Alfredo Di Stéfano con el título de campeón de Liga REUTERS

También tuvo palabras para Zinedine Zidane: "Creo que es clave. El patrón del barco es el que marca siempre, el que tiene que dar el paso al frente y el que tiene que marcar la diferencia". La relación entre ambos es muy especial y el defensa le reconoce la especial química que tiene con el vestuario.

"Siempre ha depositado la confianza en el jugador, eso no es normal en todos los entrenadores, y nos hemos sentido muy arropados con Zizou y creemos en él y en su trabajo. Todo lo que toca pues mano de santo, que dure mucho y que se valore la gran persona que es y que es un entrenador único", afirmó el camero.

Futuro de Sergio Ramos

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre si Sergio Ramos continuará en el Real Madrid. Todavía no se ha negociado su renovación y desde algunos sectores se comienzan a poner nerviosos. Pero el propio protagonista está tranquilo, quiere quedarse y así lo confirmó después de conseguir el título liguero.

"Los que quiera el presidente, yo estoy encantado aquí. Todo el mundo lo sabe, me gustaría terminar mi carrera aquí y estoy tranquilo porque no creo que haya ningún problema por mi parte ni por la del club", apuntó el jugador sobre uno de los temas estrellas en la actualidad de la casa blanca. Sobre ello también habló después el propio Florentino Pérez.

Sergio Ramos con el trofeo de campeón de Liga REUTERS

"Eso seguro. Sergio estará aquí toda la vida. No sin prisa, no porque se hable de eso va a cambiar la historia. Tranquilidad todo el mundo. Él ha sido algo más que un capitán. Ha llevado al equipo con un liderazgo enorme, era una piña y él ha ocupado un lugar muy importante en este trabajo", afirmó el presidente.

[Más información - Florentino Pérez: "Ramos estará en el Madrid toda su vida; Zidane es una bendición"]