El once del Real Madrid ante el Villarreal

Ahora sí. La Liga entra en su recta final. Quedan dos partidos para que se resuelva uno de los campeonatos más atípicos de toda la historia. "La Liga del coronavirus", tal y como digo Sergio Ramos hace unas semanas. El capitán será un fijo en el once titular del Real Madrid frente al Villarreal, un encuentro que de salir victoriosos los blancos les proclamaría campeones de la 2019/2020.

La calculadora está en marcha. El Real Madrid puede conseguir el título liguero si gana al 'submarino amarillo', independientemente de lo que pase entre Barcelona y Osasuna en el Camp Nou. De empatar o perder, también podrían ser campeones, pero entonces sí que dependería del resultado del eterno rival.

Cábalas y más cábalas que acabarán cuando al borde de las once de la noche de este jueves 16 de julio termine la jornada 37 de La Liga, la penúltima del campeonato doméstico. Para este duelo frente al Villarreal, Zinedine Zidane puede poner sobre el tapete a su once de gala. Con Eden Hazard ya recuperado, el técnico francés ha incluido a todos los jugadores disponibles en la convocatoria a excepción de James Rodríguez.

Once titular del Real Madrid ante el Villarreal

El mediapunta colombiano repite ausencia en la lista de convocados por cuarta vez consecutiva. Tampoco formaría parte del once titular elegido por Zidane, pero sí Hazard, quien desde hace varias semanas se le ha venido cuidando entre algodones por unas molestias que ha venido arrastrando desde el encuentro frente al Espanyol.

El belga completa así un once de gala en el que no puede faltar como referencia en ataque Benzema, el hombre de la temporada en la casa blanca. El '9' es el máximo goleador de equipo, pero es que cuando no marca firma jugadas de ensueño como el tacón con el que asistió a Casemiro frente, precisamente, al Espanyol.

Para completar el ataque, Vinicius se presenta como el mejor colocado para ser de la partida. El técnico francés tiene un abanico de variantes entre las que también destacan Asensio, Rodrygo, Isco o incluso un Bale que ha sido más protagonista en las últimas jornadas por sus actuaciones en la grada que por otra cosa. El extremo brasileño, que cumplió 20 años el pasado domingo, ha sido uno de los jugadores más importantes de que se reinició La Liga.

No sin Modric

No hay descanso para Luka Modric. Si a lo largo de toda la campaña el croata ha ido alternando titularidades y suplencias, en esta recta final el '10' no falta en un once titular de Zizou. El genio de Zadar se encuentra en un gran estado de forma y eso es algo de lo que no puede prescindir el Real Madrid en un momento tan clave como este.

Luka Modric perseguido por dos jugadores del Getafe REUTERS

El Balón de Oro de 2018 estará acompañado en la medular por sus inseparables Toni Kroos y Casemiro, descansando así en esta ocasión Fede Valverde, quien ya fue titular el pasado lunes frente al Granada en el Nuevo Los Cármenes. En defensa y en portería no habrá novedades.

La zaga la formarán Dani Carvajal, en el lateral derecho; Varane y Sergio Ramos, como pareja de centrales; y Ferland Mendy, actuando en el flanco izquierdo después de su estreno como goleador en Granada. Bajo los tres palos, el 'Zamora' Thibaut Courtois.

