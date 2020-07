El vestuario del Real Madrid pide respeto: "No vamos a ganar La Liga por los árbitros"

El mensaje tanto de Zinedine Zidane como de sus jugadores se mantiene: si el Real Madrid acaba ganando La Liga será porque lo han hecho mejor que el resto, por trabajo, sacrificio... no por los presuntos favores arbitrales que denuncian sus rivales y, sobre todo, el Barcelona.

Desde el reinicio liguero, el conjunto merengue ha sumado cada partido como una victoria. Siete de siete. Pleno de triunfos y todavía quedan cuatro finales. Si hace unas semanas el mensaje del vestuario era que quedaban once finales y que en el Real Madrid las finales se ganan, ahora el tema es otro y el mensaje también.

En el equipo blanco no quieren que nadie manche su buena trayectoria y el trabajo de tantos meses. El penalti de Dani García sobre Marcelo es muy claro, al igual que las polémicas de anteriores partidos, como el famoso hat-trick de aciertos del VAR en el duelo ante la Real Sociedad.

Del Eibar al Athletic

Aunque el VAR ha mostrado su utilidad y las decisiones que tachan como favorables al Real Madrid son en realidad así por lo que marca el reglamento, los rivales no dudan en utilizar todo esto para manchar la imagen del equipo de Zidane. No es raro este 'todos contra uno'. Ya lo decía Don Santiago Bernabéu: "Todos nuestros males vienen de haber sido tantas veces campeones".

Sergio Ramos celebra con su compañeros del Real Madrid su gol al Eibar REUTERS

En el Real Madrid están tranquilos. Saben que de ganar La Liga lo harán por méritos propios. Llevan una racha inmaculada y quedan cuatro 'finales' para redondear este tramo final de la temporada 2019/2020. Pero aunque estén tranquilos, también hay malestar por esas críticas.

Se ha vuelto otra vez de lo más habitual achacar cada victoria blanca a un 'robo' arbitral. Ya lo dijeron en Valencia y ahora también en Bilbao. Es por eso que desde el vestuario se habla alto y claro. Desde Zidane al capitán, pasando por otros jugadores del plantel madridista.

Piden respeto

El técnico no suele ser amigo de hablar de los árbitros, ni para bien ni para mal. Pero sí que ha levantado la voz en esta ocasión para defender a sus jugadores y al club: "Estoy cansado, sí. Al final siempre hablamos de lo mismo. Parece que nosotros ganamos nuestros partidos por el tema de los árbitros. Hay que respetar al Real Madrid. Hay que respetar a los jugadores y lo que ellos hacen en el campo. El árbitro ha ido a ver la jugada y ha pitado penalti porque hay penalti".

Zinedine Zidane, durante el Athletic - Real Madrid REUTERS

"No sé si van a seguir por ahí, pero a nosotros nadie nos va a quitar nuestro objetivo y seguir jugando como lo estamos haciendo. Nos tenemos que centrar en el fútbol y nada más", ha continuado el técnico francés para después dejar claro que está muy "orgulloso" de sus jugadores, por el trabajo que están haciendo desde que después de tres meses de inactividad, volviesen a jugar y todavía no conozcan la derrota.

"Esta Liga no la vamos a ganar por los árbitros", así de contundente se ha mostrado también Sergio Ramos. "No le damos mas importancia, lo dije el otro día, La Liga no la vamos a ganar gracias a los árbitros, ni la va a perder otro equipo por eso. El que haya cometido errores debe hacer autocrítica, mirar a su jugadores, a su plantilla, no hay que darle ningún mérito. Los árbitros están para ayudar, unas veces aciertan, otras no. No creo que hagan nada predeterminado", ha señalado el capitán.

Sergio Ramos celebra con Courtois y Casemiro la victoria del Real Madrid en San Mamés EFE

El propio central ya había mandado un mensaje directo al Barcelona y a Gerard Piqué: "Todo el ruido que se genera es porque somos líderes, antes que no lo éramos no se hablaba tanto. El VAR nos puede ayudar y perjudicar, pero no creo que haya decisiones predeterminadas, el ruido que se genera que parece que tenemos que darle las gracias a los árbitros por ser líderes, que la gente no se monte películas".

Mucho bombo y una realidad: el Real Madrid es el líder de la clasificación y depende de sí mismo para conseguir su Liga 34. Como decían los jugadores hace tan solo unas semanas: esta Liga será especial, será la del coronavirus, única en la historia y todo apunta a que se teñirá de blanco más pronto que tarde.

