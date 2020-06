Algo pasa con Bale: "Creo que lo de Zidane al final es todo un tema personal"

Gareth Bale ha encontrado un defensor, y eso no es algo muy habitual. El galés, acostumbrado a estar solo y a recibir la ira de la afición y de una prensa más centrada en intoxicar su etapa en el Real Madrid que en analizar su juego, ha encontrado en su excompañero David Bentley a alguien que rompa una lanza en su favor.

Bentley considera que el gran problema de Bale en el Real Madrid es Zinedine Zidane y la mala relación que se ha generado entre ambos. Para el exjugador del Tottenham Hotspur, equipo en el que coincidió con Gareth, Zidane tiene algo en contra de Bale que le impide ver algo positivo incluso cuando el extremo lo hace bien.

"Me da la impresión de que Zidane no estaba contento con él ni cuando marcaba en las finales de la Champions, creo que al final todo es un tema personal", de esta forma defendía Bentley a su amigo en una entrevista concedida a la marca de apuestas 888Sport.

Gareth Bale, parado en mitad del campo REUTERS

David asegura que Bale es un buen chico, disciplinado, algo reservado pero un gran futbolista y que por ello no entiende como Zidane no intenta hacer de él uno de los referentes de su equipo. El hecho de que Bale no sea una persona muy sociable cree que le está perjudicando.

A pesar de eso, confirma la enorme profesionalidad de Bale ya que siempre hace su trabajo y que no le hace justicia su fama de arrogante solo por ser una persona calla: "De acuerdo, no socializa mucho y esto puede hacer creer a la gente que es arrogante".

"Gareth no es arrogante, es un tipo tranquilo, que hace su trabajo", de esta forma defensa David Bentley a Bale, un jugador al que conoce bien ya que mantienen una buena relación desde que coincidieron en el Tottenham. El siguiente paso de Bale fue salir de Londres para levantar cuatro Champions League con el Real Madrid.

David asegura que no cuenta estas cosas por contar o por apoyar a un excompatriota, si no porque conoce al jugador y da buena muestra de mantener una relación estrecha con él y de estar al tanto de los padecimientos de Gareth.

Gareth Bale, suplente con el Real Madrid en el Di Stéfano Reuters

"Siempre estuve pendiente de él y seguimos manteniendo contacto telefónico. Es un tipo encantador, pero lo están frenando". Este frenazo que asegura Bentley no solo será perjudicial para Bale, que tiene muy difícil continuar al año que viene en el Madrid, si no también para el equipo que pierde a una pieza de mucho valor en plena lucha por La Liga.

Pocas oportunidades de Zidane

Es un hecho que Zidane y Bale no se entienden, algo que se está haciendo cada vez más presente en los pocos partidos que se han disputado tras el parón. Bale no ha vuelto al nivel esperando a pesar de que fue el jugador que mejores datos de rendimiento obtuvo tras las pruebas físicas realizadas a todo el equipo. Sin embargo, esa plenitud no se ha traducido luego en campo.

Para colmo, es poco habitual que Zidane le dé oportunidades, ya que solo ha sido titular en un encuentro tras al reanudación de la competición y se ha quedado sin saltar al césped en tres partidos de cinco. No hay ninguna duda de que 'Zizou' no cuenta con él.

[Más información: Sandro Rosell niega la posible salida de Quique Setién: "Por lo que yo sé, no es verdad"]