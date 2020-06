El padrastro de James Rodríguez: "En diciembre se planteará si seguir en el Real Madrid o no"

El padrastro de James Rodríguez, Juan Carlos Restrepo, ha vuelto a hablar sobre la situación del futbolista del Real Madrid: "James pasó la cuarentena en Madrid con sus hijos, su madre, él está en un gran estado físico y mental para volver. Él está inquieto porque no es titular pero, no significa que baje los brazos, él es un gran profesional y trabaja duro esperando que sucede en estos próximos tiempos".

"Yo confío plenamente en los dones de James, me preocuparía si no estuviese trabajando a conciencia. Sé que James va a rendir y cuando supere las dolencias va a demostrar la plenitud de sus condiciones", ha asegurado en declaraciones para el programa El Corrillo de Mao.

El internacional cafetero se ha visto en el foco de las críticas durante los últimos años y para Restrepo estas no están justificadas: "James es un atleta de alto rendimiento desde los 15 años, él nunca ha dejado su profesionalismo, es un atleta integral. En su hogar hay un chef profesional para su alimentación, es un aspecto que James nunca ha descuidado".

James Rodríguez, en el Santiago Bernabéu Reuters

No solo su rendimiento se ha puesto en entredicho, también su relación con Zinedine Zidane. "No creo que existan circunstancias del tipo personal sobre lo de Zidane, creo que en su visión hay deportistas que están por encima de James, y eso se va a presentar con Zidane o sin él", ha afirmado Juan Carlos Restrepo.

Futuro de James

El padrastro del futbolista ha admitido que cuando uno tiene "algunas dolencias físicas" y no puede competir de tú a tú con sus compañeros por un puesto es complicado recuperar el hueco, pero que pese a ello "el compromiso de James ha sido inigualable". Esto último no significa que vaya a quedarse en el Real Madrid.

"El representante de James ha tenido ofertas de muchos clubes europeos, españoles y asiáticas pero, James está hoy por hoy en el Real Madrid y está concentrado en aportar lo máximo a la institución y la selección. Tiene contrato hasta el verano del 2021 con el Real Madrid, pero en diciembre pues se planteará si continuar ahí o buscar otros horizontes. James confía en su talento independiente del míster que este en el equipo", ha comentado.

James Rodríguez y Zidane EFE

Aunque también ha dejado abierta la posibilidad de que siga vistiendo de blanco: "James en su interior sabe que tiene las condiciones para brillar en el Real Madrid, le gusta Madrid, ahí están sus amigos, su familia pero, él es consciente de que es un futbolista élite para acoplarse en cualquier parte. En el proceso de crianza a James le enseñé que el ser humano no sale corriendo a los primeros obstáculos, para mi él está pensando en que aún tiene la posibilidad de brillar en el Real".

"La casa blanca es una institución muy grande, cualquiera que llega ahí es una mega estrella y James no es la excepción, así que cualquier cosa que diga o tenga es maximizada por los medios. A mí me gusta ver a James como un posible falso 9, y como volante por la derecha pero sin tantas obligaciones de marca para no estar encasillado y tener perfil de pegada", ha sentenciado Restrepo.

[Más información - James Rodríguez: "¿Por qué no juego? Buena pregunta, a mí también me gustaría saberlo"]