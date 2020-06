Zidane: "Hazard sufrió un golpe y me ha dicho que estaba contento porque no tuvo miedo"

El Real Madrid se impuso al Eibar en el primer partido después del parón de tres meses sin fútbol en España. Blancos y armeros se vieron las caras en el Di Stéfano y fueron Kroos, Sergio Ramos y Marcelo los autores de los goles por parte del conjunto merengue, por parte del equipo vasco hizo el tanto de la honra Bigas para un marcador final de 3-1. Sobre todo ello ha hablado en rueda de prensa Zidane.

Análisis

"No sé lo que hay que hacer. Hay que adaptarse a esto, en la segunda parte no estuvimos acertados, pero me quedo con la primera parte. Es una victoria importante, tres puntos importantísimos. Ahora nos quedan diez partidos".

Relajación tras el descanso

"A lo mejor nos relajamos un poco más en la segunda. Igual fue también por el 3-0. Los cambios, pues había que cambiar. El primer cambio que hacemos es porque Carvajal se ha torcido el tobillo. Luego Ramos también ha tenido molestias, Hazard llevaba tiempo sin jugar. Había que hacer los cinco cambios. Es un poco de todo y por eso te digo que me quedo con la primera parte".

Rueda de prensa de Zidane tras el Real Madrid - Eibar

Minutos de Hazard

"No te voy a decir que era una cosa pactada. Se sabía solo que a Eden le faltaría un poco de ritmo si jugaba todo el partido. Al final jugó una hora y bien además. Le han dado un buen golpe, un susto, pero esto es el fútbol. Él en el descanso decía que estaba bien y contento por haber tenido el golpe y no tener miedo. Está contento él con lo que ha hecho y nosotros también, con él y con el resto de jugadores".

Titularidad de Rodrygo

"Rodrygo es un jugador del Real Madrid. Tengo 23 a disposición y tengo que elegir entre ellos. Son decisiones de cada partido. Ferland, pues se ha hecho daño 'Carva' y él ya ha jugado en el pasado en el lateral derecho, no con nosotros, pero sabe jugar ahí. Es una decisión después de la lesión de un jugador".

Situación de Asensio

"Estamos contentos de tener a Marco a disposición, pero hay que ir poco a poco. Tengo muchas jugadores y voy a utilizar a todos. Él no ha jugado hoy, pero tiene que estar preparado, como el resto. Cuento con él".

Todos son importantes

"Los jugadores son todos importantes. Al final vosotros estáis ahí para discutir sobre todo esto. Tú de Bale, el otro de Isco... Yo voy a contar con mis jugadores. Nos faltan diez partidos y luego llegará la Champions, voy a necesitar a todos ellos. Conocemos la situación, es rara, pero para todos, no solo para nosotros. Mis jugadores son todos campeones y se adaptan a la situación. Esto va a ser así hasta final de temporada. Tenemos que meternos en la cabeza que esto es lo que nos va a tocar hasta el final. Tenemos que sacar nuestras fuerzas porque no vamos a contar con la de nuestra afición en el estadio".

¿Qué dieta sigue Benzema?

"No sé qué dieta ha llevado, pero sé que Karim se cuida mucho, como la mayoría de jugadores creo. Es verdad que está fino, que siga así que le necesitamos".

Varios 'tocados'

"La verdad es que no podemos hacer nada. El calendario es el que hay. Nosotros tenemos una plantilla y por eso que digo que vamos a necesitar a todos. Hoy les ha tocado a 'Carva', a Sergio y a Marcelo. Creo que es normal. Lo bueno es que podemos hacer cinco cambios como hoy, que es lo que hicimos. Ahora hay que descansar bien y pensar en el próximo partido. Esto es inevitable".

¿Falta de gol de los delanteros?

"Nosotros tenemos jugadores arriba que pueden marcar siempre la diferencia. Al final, el pase de Hazard a Ramos, él podía haber metido el gol, pero es altruista y se lo dio a Sergio. Es altruismo y me alegro de poder ver esta jugada".

Sensación de la vuelta

"La sensación es buena, aunque es un poco raro. Lo miramos de cerca, pero sinceramente estoy contento de volver a un campo de fútbol. Esta situación es un poco rara, pero el mensaje es ese, que estoy contento por volver a la competición. En lo referente a Karim y Eden, es una maravilla verles jugar y especialmente hablo del segundo gol de Eden para Sergio. Vamos a aprovechar y veremos que vamos a ser más potentes. Necesitaremos a todos los jugadores y necesitaremos hacerlo mejor en los próximos partidos".

