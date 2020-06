Ceballos: "En año de Eurocopa y JJOO, tienes que buscar un equipo donde seas importante"

El reinicio de La Liga se acerca y la Primera División dará el pistoletazo de salida a la recta final del campeonato con el derbi entre Betis y Sevilla. Sobre este encuentro ha hablado Dani Ceballos en Canal Sur Radio. El utrerano continúa trabajando en el Arsenal de cara al también regreso de la Premier League este mismo mes de junio.

"Bueno, no lo sé, creo que el Betis venía en buena dinámica, cuando ganas al líder de La Liga la energía y el positivismo es otro, pero bueno, al fin y al cabo, este parón le ha venido bien a todos los equipos. Los entrenadores han tenido tiempo para pensar nuevos sistemas, nuevas formas de atacar a los rivales, y será un partido muy bonito de ver", ha comentado sobre el derbi sevillano.

Y es que el centrocampista no se olvida del club verdiblanco y le ha seguido mucho este curso: "Te podría decir casi todos los resultados de este año, que lo he estado siguiendo. Cuando llevas tantos años en un club y te da la oportunidad de ser profesional, no es para menos que lo apoyes desde la distancia desde donde estés".

Dani Ceballos, con la camiseta del Arsenal Instagram (danifuli10)

Recientemente se hizo viral un guiño suyo al Betis: "Sí, no voy a negar que mi equipo es el Betis. Es el equipo de mis amores, el que me ha hecho crecer como futbolista y profesionalmente. El sentimiento que tengo hacia ese club es diferente a todos en los que he estado".

De ahí a cómo se produjo su salida del Villamarín: "Bueno, nunca he hablado sobre eso, pero sí que es verdad que la forma en que me fui, me fui de un Betis que peleaba cada año prácticamente por el descenso, nunca cerca de los puestos europeos, y cuando te llega una gran oferta de un equipo como el Real Madrid y después de hacer un gran Europeo sub21 como venía, es diferente. Creo que era un buen momento para dar un paso hacia adelante para dar un paso en mi carrera deportiva e ir al mejor equipo del mundo".

Futuro

Ceballos tiene claros sus objetivos para la 2020/2021: "Sí, el objetivo que viene es jugar la Eurocopa y luego los Juegos Olímpicos, porque se respeta la edad, pasaría de sub21 a sub23, podría ir como uno de los de mayor edad. Pero va a depender de mi temporada, mi rendimiento, de si llego en forma sin lesiones y de lo que el míster crea oportuno".

Ceballos, durante un partido del Europeo sub2 EFE

El futbolista utrerano quiere sentirse importante la próxima campaña: "Sí, está claro. Igual que este año, cuando hay Eurocopa y Juegos Olímpicos, tienes que buscar un equipo donde te sientas importante. Pero el futuro ahora me queda lejano, llevamos prácticamente dos meses sin jugar, con incertidumbre semanas atrás, así que predecir lo que va a pasar en un mes y medio, ni los mejores adivinos lo saben".

El mejor Ceballos

"Justo antes de que llegara el confinamiento estaba a un buen nivel con el míster, con Mikel, tiene una filosofía de juego similar a la del Manchester City, lleva muchos años trabajando con Pep como segundo, y me sentía muy cómodo, jugando a un gran nivel. Pero está claro que mi mejor nivel está por llegar, todos dicen que el jugador madura a partir de los 23 o 24 años, a la vista está que Xavi e Inista, que son leyendas, dieron su mejor rendimiento a esa edad, estando más curtidos y con más experiencia, así que a partir de ahora es buen momento para decir que aquí está el Dani Ceballos que todos quieren ver", ha sentenciado.

