Kroos: "La homosexualidad hay que vivirla en libertad, pero un futbolista sería insultado"

Toni Kroos ha dejado ver su lado más personal en una entrevista concedida a la revista GQ, en un número que está dedicado al colectivo LGTB. Habla de todo, hasta de fútbol, aunque este queda en un segundo plano durante la mayor parte de la conversación. Sus palabras van desde cómo es el Kroos padre hasta su adaptación a la vida española y sus costumbres.

Sobre la homosexualidad en el fútbol fue claro: "Mi sentido común me dice que todo el mundo debería vivirlo en plena libertad, no cabe la menor duda de ello. Eso sí, no sé si daría el consejo de declararse homosexual a un futbolista en activo. Sobre el terreno de juego se suelen utilizar ciertas palabras y, teniendo en cuenta las emociones que se llegan a vivir en las gradas, no podría asegurar que no terminaría siendo insultado y menospreciado".

Y añadió: "No debería ser el caso y estoy seguro de que el jugador, que decida dar el paso, contaría con el apoyo de muchos lados. Eso sí, dudo que sea el caso en el campo ante la afición rival. Cada jugador tiene que decidir por sí mismo si lo considera una ventaja o desventaja, aunque creo que, incluso a día de hoy, no serían todo ventajas".

Toni Kroos, durante la entrevista de este miércoles

Admite que es ya un alemán muy español: "Los españoles son un pelín más relajados y pienso que yo también me he convertido en una persona más relajada. También sigo siendo un aficionado de la absoluta puntualidad, algo que se lleva con más margen aquí. Los españoles también suelen abrazar y besuquear a todo el mundo, tampoco soy así. No quiere decir que no aprecie al otro porque no me guste ese contacto extremo".

Habla sobre los nervios. Cree que en el campo, la experiencia le ha ayudado a quitárselos de en medio. Fuera del fútbol es diferente: "Hay días en los que me pueden los nervios y las emociones. Cuando nacieron mis hijos, por ejemplo. Ahí no puedes influir o ayudar y tienes que cruzar los dedos por que todo salga bien. Es mucho más desagradable que estar sobre en terreno de juego".

El Kroos padre

Se refiere también a la forma en la que educan a sus tres hijos: "Les suelo dejar pasar algunas cosas, pero sentimos la exigencia de convertir a nuestros hijos en personas simpáticas y educadas. Estamos muy atentos a que siempre saluden. De vez en cuando me doy cuenta de que otros niños no consiguen hacerlo, es algo que me molestaría como padre. Espero de mis hijos que hagan caso, algo que no siempre se da. Entonces se lo repetimos, la primera vez de manera más amable y la segunda, menos. Por lo demás, tienen una vida maravillosa. No solo en lo material".

