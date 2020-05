Ceballos, entre dos tierras: la ambición por el Real Madrid y el calor del Real Betis

Dani Ceballos no ha podido aprovechar demasiado su año en la Premier League. El andaluz salía dirección Londres para dar un golpe sobre la mesa y demostrar que era un jugador que marcara época, pero este año solo se ha encontrado problemas. No está siendo un año sencillo para nadie por las circunstancias que han marcado a la sociedad, pero para el de Utrera, menos aún.

Un arranque de temporada fulgurante y que había valido para que la grada le dedicase una canción se vio truncado por una lesión. Ceballos reconoció que ha sido uno de los momentos más frustrantes de su carrera y ni el cariño que recibió en Madrid para recuperarse apaciguó la inquietud por el parón. Su experiencia en el Arsenal viviría varias zancadillas de las que le ha costado levantarse.

Con Emery fuera y los problemas para reincorporarse a la dinámica con Mikel Arteta, el coronavirus se cernió sobre Ceballos para terminar por minar la temporada que tenía que ser de confirmación en su aún corta trayectoria. Con todas las dudas que rodean en torno al regreso de la Premier, el centrocampista mira a la vez al futuro en busca de encontrar ilusión.

Regresar y triunfar

Si para algo le ha valido esta campaña a Ceballos es para hacerse fuerte mentalmente. Mientras espera que se reinicie la temporada en la Premier tras el paso del Covid-19, piensa en su futuro que, evidentemente, le llevará a volver al Real Madrid. Eso es algo que tiene asegurado, pero otra cuestión será permanecer la temporada 2020/2021 entera.

Dani Ceballos, en un partido del Arsenal Reuters

El primer objetivo de Ceballos es tratar de convencer a Zidane para tener opciones la próxima temporada. Su relación con el francés no termina de ser del todo clara. El francés le envió cedido este verano para tratar de encontrar razones para confiar en él. Pero la falta de comunicación aparente entre las dos partes no invita a ser muy optimista.

Todo pasa por los fichajes que pueda hacer, pero, sobre todo, de las salidas. El club tiene previstas algunas ventas, incluso entre las que podría estar la suya si llega una oferta importante. Pero el cambio de panorama que ha provocado el coronavirus lo complica todo.

Su casa

Ceballos tampoco es ajeno a las opciones de mercado que tiene. Algunas novias han aparecido a pesar de su año intermitente. Especialmente la del Sevilla por un Julen Lopetegui que parece convencido de su buen rendimiento. Su "no" categórico a través de su cuenta de Twitter ha servido para descartarlos de la lista. Y esto ha encendido tanto a los aficionados blancos que le quieren en el equipo y los que le esperan en la que siempre ha sido su casa.

Dani Ceballos celebra un gol en el Benito Villamarín pidiendo perdón a la grada Instagram (danifuli10)

La opción que más convence al centrocampista es la del Real Betis. El jugador abandonó su casa por el reto del Real Madrid, aunque a algunos no les pareció demasiado bien en el Benito Villamarín. Ceballos no esconde su amor por las 13 barras y sería la salida por la que no le importaría dejar a un lado su ambición por triunfar en el Real Madrid.

El problema de su salario y del traspaso son las grandes barreras que se encuentra el conjunto verdiblanco a la hora de decidirse a lanzarse por Ceballos. El centrocampista se debate entre estas dos opciones que no dependen del todo de él, pero que le marcarán definitivamente el futuro de su carrera. El Real Madrid tendrá un overbooking importante la próxima campaña y los pasos adelante que han dado Fede Valverde y Martin Odegaard no le han ayudado para nada.

