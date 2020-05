La incógnita de Camavinga: fichar ya por el Real Madrid o esperar un año

Camavinga ha sido una de las grandes revelaciones de esta temporada. Su precocidad no ha impedido que se vea sus buenas dotes con el balón en una liga como la francesa y de hecho ha sido un pilar muy importante en el Rennes, hasta el punto de que el conjunto francés ha conseguido plaza para disputar la próxima temporada de la Champions League.

El centrocampista ha roto barreras como la de ser el futbolista más joven en ser nombrado el mejor jugador del mes en la Ligue-1, algo que ni siquiera Mbappé consiguió en su día. Las expectativas puestas en el jugador son muy altas, pero desde el club galo hacen suya la frase de 'las cosas de palacio van despacio'.

Eduardo Camavinga ha llamado la atención de algunos de los mejores clubes del Viejo Continente. Y, de entre todos ellos, destaca la alargada sombra del Real Madrid. El futbolista gusta en el Santiago Bernabéu, desde donde consideran que se ajustaría a las necesidades de la plantilla blanca, ya que podría pasar a ser el relevo natural de Casemiro.

Casemiro boleando un balón alto REUTERS

Desde que se fue Marcos Llorente de la casa blanca el pasado verano para poner rumbo al Atlético de Madrid, el mediocentro brasileño no ha tenido un sustituto de ese perfil más defensivo en el plantel merengue y el fichaje de Camavinga solucionaría este vacío.

Los mensajes del Rennes

Sin embargo, no está todo dicho. Camavinga no quiere hablar de su futuro y pese a que la Ligue-1 ya ha terminado, aparca cualquier posible movimiento hasta que dé comienzo el mercado de fichajes. El centrocampista no se moja, mientras desde el Rennes hacen fuerza para conseguir que se quede al menos una temporada más.

"Es bueno que grandes clubes como los mencionados estén interesados en mí, pero al mismo tiempo, no estoy demasiado interesado en eso. Sobre todo porque estoy bien en Rennes. Veremos qué sucede después... Dejo que mis padres y mis agentes se encarguen de esto", dijo el jugador en declaraciones para Ouest-France.

Camavinga, en un partido del Rennes EFE

Mientras Camavinga dejó la puerta abierta, su entrenador ya ha intentado cerrarla en alguna que otra ocasión durante las últimas semanas: "Creo que se dan todas las condiciones para que se quede un año más con nosotros. Para él sería bueno quedarse aquí una temporada más".

"Tiene que confirmar algunas cosas, porque está en un entorno que conoce muy bien y que está en un club que tiene una confianza ciega en él y está rodeado de gente también que le conoce perfectamente", ha asegurado Julien Stéphan en declaraciones para AFP.

Objetivo Real

Mientras eso ocurre en Francia, en el Real Madrid siguen de cerca cualquier novedad. Camavinga gusta, se ajusta al perfil... pero no se cometerá una locura en el mercado por él. Por él ni por nadie. Si la operación por Mbappé ha quedado aparcada al menos un año más, tampoco se pagará por Camavinga una cifra fuera del actual estado del mercado de fichajes.

En la casa blanca saben que el jugador quiere venir y juegan con esa baza para tantear su futuro. El Rennes sabe que si el centrocampista empuja para salir, poco podrán hacer ante los cantos de sirena que llegan desde el Santiago Bernabéu. Lo que hace un año era impensable ahora se convierte en realidad: Camavinga, de 17 años, puede ser uno de los protagonistas de un culebrón en el mercado de fichajes.

[Más información - Julien Stéphan, entrenador del Rennes: "Creo que Camavinga se quedará un año más con nosotros"]