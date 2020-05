Van der Sar: "Zidane llegaba al entrenamiento con un Fiat y los demás en un Ferrari"

Zinedine Zidane está marcando una época como entrenador en el Real Madrid, pero antes que en los banquillos ya hizo historia dentro de los terrenos de juego, tanto en el propio equipo blanco como en la Juventus de Turín o la selección de Francia. Sobre él ha hablado un excompañero en la Vecchia Signora.

Edwin van der Sar ha echado la vista atrás para recordar cómo era el Zidane jugador: "No era muy hablador. Era difícil ya que por entonces no hablaba muy bien inglés y sólo lo hacía en francés o italiano. Pero la forma en que tomaba la pelota, la lanzaba al aire y cómo siempre se ponía a jugar... Un día llegó a entrenar en un Fiat, con jeans, una camisa blanca de Levis y Adidas blancas. Eso era totalmente diferente a los que se veía de los otros jugadores: con los Ferrari, Dolce & Gabbana y Versace".

"Claro que tenía su lado oscuro y vio alguna tarjeta roja por ello pero era muy suave con la pelota. Sin ella no era tan elegante", ha señalado también en el programa Entre Polos de Ziggo Sport el ahora director general del Ajax de Ámsterdam. El exportero también ha recordado sus tiempos en el conjunto holandés.

Etapa en el Ajax

"Van Gaal mejoró a los jugadores. No he visto a menudo a nadie preparados tácticamente como nosotros. Éramos como perros alimentándonos de todo lo que decía. Conseguimos el pico en 1995, lástima que luego no se pudo hacer durante el segundo año. La Ley Bosman acabó con el equipo", ha señalado sobre el entrenador.

Finidi y Van der Saar. Foto: ajax.nl

Para después finalizar hablando sobre la celebración de la Champions League que conquistó en el año 1995. "Había 100.000 personas. Estábamos aturdidos. Fue la mejor fiesta pero apenas puedo recordar lo que pasó. No sé ni donde estaba el bote", ha bromeado Van der Sar.

