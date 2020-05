Fábregas responde a Courtois: "El Barça sería justo campeón si pasara como en Francia"

El jugador del Mónaco Cesc Fábregas ha hablado sobre la cancelación de la temporada en Francia y ha entrado a valorar las palabras de Thibaut Courtois en caso de que España tuviera que ir por la misma vía que el país vecino. El exjugador azulgrana ha defendido que no habría ningún inconveniente en que se proclamase campeón al Barça, tal y como se ha hecho con el PSG.

El catalán cree que "cada uno defiende sus intereses". "En el Mónaco, nos hemos quedado sin Europa el año que viene por muy poco. Pero si se parara como se ha hecho en Francia, el Barça sería justo vencedor. No estamos parando porque nos guste. Lo estamos haciendo por una causa inevitable", explicó Fábregas en el programa Estudio Estadio de Teledeporte.

No es la decisión más cómoda tampoco por su relato. El centrocampista confesó que no se esperaban algo así. "Nos dijeron que estaba todo cancelado y que no se jugaba más. A nosotros, nos pilló por sorpresa. Es mucho tiempo parados y puede haber lesiones tontas. Yo ya no me acuerdo ni de la última vez que paré 6 semanas. Debía tener 15 años", aseguró el campeón del mundo con España.

Courtois: "No sería justo que proclamaran al Barça campeón, hemos sido mejores que ellos"

También ha valorado el nivel de dos objetivos del Real Madrid. Sobre Kylian Mbappé, Fábregas dice que "es un chico con mucha hambre, que quiere ser el mejor". "Por su manera de jugar, encajaría muy bien en un equipo como el Real Madrid", sentencia el jugador del Mónaco. Camavinga ha llamado su atención tal y como le ha pasado al equipo blanco. "Tiene unas condiciones brutales y es muy fuerte. No parece que tenga su edad", destaca Fábregas.

