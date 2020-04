La anécdota entre Florentino Pérez, Zidane y una oferta millonaria para que no se fuese

Zinedine Zidane se ha convertido, por méritos propios, en toda una institución en el Real Madrid. El entrenador francés fue uno de los pilares de 'Los Galácticos' y después como entrenador volvió a hacer historia consiguiendo lo que antes que él nadie había hecho desde que se implantó el nuevo formato en la Champions League: ganar tres 'Orejonas' de forma consecutiva.

El galo no vistió la camiseta de otro club después de abandonar el Real Madrid. El conjunto blanco fue su último equipo, aunque mucho son los que piensan que al bueno de Zizou le quedaba fútbol para rato. Sobre su despedida ha revelado algunos datos recientemente Cicinho.

El que fuera jugador merengue entre los años 2005 y 2007 se ha confesado en ESPN: "En su partido de despedida Zidane estaba muy conmovido. Y nosotros también, ya que era una leyenda que dejaba de jugar al fútbol. Entonces, Florentino Pérez entró en el vestuario y saludó a los jugadores uno a uno. Lo que sucedió después fue inolvidable".

Cicinho, en el Real Madrid

"Robinho bromeó: 'Presidente, Zizou dijo que si firma un contrato de dos años por 6,5 millones de euros -el salario mas alto en la plantilla en aquel momento- no deja de jugar'. Todos se rieron, pero Florentino hablaba en serio y respondió: 'Si quiere, le traeré el papel ahora para que lo firme'. Zidane pensó por un momento, miró y dijo: 'No, no... no quiero más", ha desvelado el exfutbolista brasileño.

"Zidane jugaba con traje"

Cicinho no ha escatimado en elogios al referirse a Zidane, tanto en su rol como jugador, como compañero y también como entrenador. Alguien único. "Zizou era un director de orquesta. Siempre nos ayudó a posicionarnos en el campo. Antes de los partidos, guiaba a todos. Ya era entrenador en el campo. Florentino siempre dijo que Zidane jugaba con un traje, esa era su elegancia en el campo. ¡Ni siquiera sudaba! Fue hermoso verlo jugar", ha sentenciado.

[Más información: Cicinho desvela el problema que tuvo con Beckham y un zumo al conocerle en el Real Madrid]