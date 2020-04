Roberto Martínez: "Hazard va bien, puede volver a correr de nuevo en los próximos días"

Eden Hazard continúa recuperándose de la lesión que sufrió el pasado mes de febrero, por la cual tuvo que pasar por quirófano el 5 de marzo en Dallas. Los plazos se van cumpliendo y todo apunta a que podrá incorporarse a los entrenamientos con el grupo antes de que se reanude La Liga -la fecha para esto último aún está por concretarse-.

Sobre cómo se encuentra el futbolista del Real Madrid ha hablado, en VTM News, el seleccionador de Bélgica. "Eden va bien", ha comentado Roberto Martínez. "No ha tenido contratiempos y puede volver a correr de nuevo en los próximos días. Sabemos que volverá más fuerte. Ha tenido suerte de que la operación tuviera lugar justo antes del parón por el coronavirus", ha añadido el técnico español.

Cuando cayó lesionado, después de haber estado casi tres meses en el dique seco por otra lesión que sufrió en el duelo entre Real Madrid y PSG en el Santiago Bernabéu, se esperaba que como mucho pudiese jugar los últimos partidos del campeonato doméstico y estar listo para la Eurocopa.

Eden Hazard se retira lesionado ante el Levante REUTERS

Sin embargo, el parón obligado por el coronavirus ha cambiado el guion. Y si antes Hazard parecía que iba a jugar muy poco en el final de temporada, ahora todo apunta a que puede quitarse la 'espinita', y es que él mismo dijo ya hace varias semanas que su primera temporada en el Real Madrid no había sido buena.

El futuro de Roberto Martínez

El seleccionador de los Diablos Rojos también ha hablado sobre su futuro: "No me he olvidado de que mi contrato expira el 30 de junio, pero seguiré trabajando cada día por el futuro del fútbol belga y de la selección. Pretendo estar allí para los próximos grandes torneos, así es como debe ser. Ahora, claro, todo está parado y nos estamos acercando a esa fecha. Para entonces sabremos más, pero eso no debería ser lo importante ahora".

