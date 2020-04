Willian, una ganga en el mercado de fichajes: "He terminado con el Chelsea"

Willian es uno de esos futbolistas que finalizan contrato con su actual equipo el 30 de junio. Todavía no se sabe si estos acuerdos se prolongarán hasta el final de la temporada 2019/2020, la cual puede acabar en agosto por la crisis del coronavirus, pero lo que el brasileño tiene claro es que no continuará en el Chelsea de cara a la próxima campaña.

El futbolista se convierte así en una de las gangas del mercado de fichajes, un jugador a coste cero y más con los tiempos que corren a causa del Covid-19. Willian ha sido colocado en las agendas de Real Madrid o Barcelona en los últimos años y recientemente se volvía a especular con el interés del cuadro azulgrana.

A sus 31 años, Willian aún tiene varias temporadas por delante para desplegar su mejor fútbol, pero eso no será en Stamford Bridge. "Con el Chelsea está terminado. Todo el mundo sabe que mi contrato acaba en unos meses y la renovación es difícil", ha confesado en declaraciones para el programa Expediente Futebol.

Willian durante un partido con el Chelsea Reuters

"El Chelsea me propone ampliarlo por dos años más y yo le pido que sean tres. No hablamos más, no hay ninguna negociación", ha asegurado un Willian que avisa que podrá "negociar con cualquier equipo". Un buen contrato y a su elección, el brasileño tiene el poder al quedar libre.

El PSG, en la pelea

Willian ha demostrado en los últimos años que tiene gol, potencia física y que puede ser un dolor de cabeza para las zagas rivales. Con Hazard ya formó un gran tándem en el pasado, pero ahora el belga juega en el Real Madrid. Aunque el brasileño no es una prioridad para el club blanco, otros como el Barça o incluso el PSG sí que estarían de lo más dispuestos a hacerle un hueco en sus planteles.

