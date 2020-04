Dos nombres para un puesto en el Real Madrid 2020/2021: la lucha entre Fabián y Van de Beek

El centro del campo del Real Madrid va a ser una de las posiciones que tendrá un nuevo inquilino la próxima temporada. Casemiro y Toni Kroos son intocables por estar en el cenit de su carrera. Fede Valverde se ha convertido en otro imprescindible después de su consagración en la 2019/2020. Pero el resto de los jugadores no tienen su puesto asegurado para la campaña que aún está en duda cuando podrá comenzar por la crisis del Covid-19.

La gran cantidad de bajas que se pueden producir en esa zona del campo tendrá que ser compensada con la llegada de nuevos refuerzos. Con Modric seguramente haciendo las maletas hacia Estados Unidos, James Rodríguez cambiando de aires, pero quizá no de ciudad, y las dudas sobre la continuidad de Isco, no le queda más remedio a la entidad blanca a recurrir a la agenda.

Una de las bajas será cubierta por Martin Odegaard. El noruego regresará de su cesión en la Real Sociedad y buscará darle continuidad a su gran año ya vistiendo la camiseta blanca. Por la otra plaza luchan dos hombres por los que sí que habrá que pasar por caja y Zidane tendrá que dictar sentencia sobre quien se decanta después de que ambas operaciones estén muy avanzadas.

Fabián, opción prioritaria

El primero de los nombres es Fabián Ruiz. El centrocampista español es uno de los favoritos por muchos equipos para la próxima ventana. En Inglaterra están igual de atentos que en España para poder hacerse con uno de los jugadores más cotizados. Todos estos clubes saben que no será difícil atraer a este jugador que quiere cambiar de aires y que le aseguren luchar por títulos.

Fabián Ruiz, en un partido del Nápoles Reuters

La situación económica que va a dejar el coronavirus no va a permitir grandes derroches, por lo que se descartarán muchos candidatos. Con el Barça centrándose en otros objetivos, el Real Madrid es la mejor opción para el andaluz. Este viernes su agente desvelaba que ya le han trasladado la opción que el equipo blanco les ha puesto encima de la mesa.

Despliegue físico, movilidad entre líneas, dirección de balón y un potente disparo, todo eso ficharía el Madrid para la próxima campaña. Unas características que encajarían muy bien en la idea que Zidane despliega sobre el campo. Fabián también sabe que su estilo sería como un anillo al dedo del club más laureado en Europa en toda su historia.

El holandés... ¿errante?

El segundo es el de Donny Van de Beek. El holandés parece, como el barco, condenado a no volver más al puerto del que este próximo mercado de fichajes partirá. Eso sí, sabe que no es el único que opta a ese puesto en el Real Madrid y últimamente no muestra claramente su interés por vestir la camiseta blanca. Además, cuenta con una ventaja que le sitúa por delante del jugador andaluz.

Donny Van de Beek, con el Ajax Instagram (@donnyvdbeek)

Después de los contactos del verano pasado, sabe que no tendría problemas para llegar a un acuerdo. Van de Beek no quiere mostrar todas sus cartas porque sabe que en Inglaterra también le quieren. Cada vez que le ponen un micrófono trata de dejar todas las puertas abiertas y no cerrarse solo en recalar en el Real Madrid, aunque sigue siendo su sueño para poder completar la hazaña que estuvo a punto de alcanzar con el Ajax: levantar el título de la Champions League.

Lo que sí tiene claro el centrocampista es que cambiará de aires este próximo verano. El batacazo europeo del Ajax le ha dado el empujón definitivo para abandonar Ámsterdam y el puente aéreo hacia Madrid sería su favorito. También sabe que no está en sus manos, ya que será Zinedine Zidane el que elija finalmente quién completará su medular.

