Meunier: "Yo no lesioné a Hazard, él chocó conmigo"

Eden Hazard cayó lesionado el pasado mes de noviembre durante el partido entre el Real Madrid y el PSG. Tras una acción con su compatriota Thomas Meunier, el belga no pudo más y lo que en principio parecía que iba a ser una baja de algunas semanas, acabó convirtiéndose en una ausencia de meses.

Ahora es el propio Meunier el que en una entrevista concedida a RTBF Sport habla sobre esta polémica acción. "No, no lo lesioné yo, el chocó conmigo. Es un matiz diferente", ha querido rectificar el defensa. Además, ha señalado que no sentía culpabilidad ante la posibilidad de que pudiera perderse la Eurocopa con los Diablos Rojos.

"No, porque aún había dudas de que pudiera jugar la Euro. Fue en diciembre. Al principio fueron dos semanas, luego dos meses, luego hubo una recaída. Pero en ningún momento dudé. Incluso ahora, si se hubiera jugado probablemente él hubiera estado allí", ha asegurado el actual jugador del Paris Saint-Germain.

Thomas Meunier presiona a Eden Hazard REUTERS

Aunque finalmente no habrá Eurocopa y Meunier ha revelado lo que pensó: "Cuando me enteré me dije a mí mismo: "Eden es amigo del Señor e hizo todo lo posible para que se cancelara. Funcionó bien. Y no me importa que se juegue el Mundial un año después".

La anterior reacción de Meunier

Hace tan solo unos meses, el propio Meunier mantenía otro discurso: "Estoy realmente triste. Traté de contactar con él directamente después del partido, pero no pude conseguirlo. Después, vi a dos, tres de sus compañeros de equipo que me dijeron que estaba muy dolorido".

"Mi objetivo no es lastimar a otros jugadores. Y si hay un jugador al que no quiero hacer daño, es Eden", dijo en declaraciones para La Dernière Heure. El defensa no quería lesionar a Hazard, pero ahora se desliga de todo y señala que fue el '7' del Real Madrid el que chocó con él.

[Más información - Meunier se disculpa de Hazard: "Si hay un jugador al que no quiero hacer daño, es Eden"]