El agente de Lautaro: "Se ha ganado la atención del Real Madrid, espero que sea recompensado"

Uno de los siguientes grandes nombres del mercado de fichajes va a ser Lautaro Martínez. El delantero argentino se postula a fichar por un grande ante el gran interés que está suscitando por su rendimiento en lo que ha dado de sí la presente temporada y lo que había demostrado en la pasada, la primera en Italia.

La calidad del jugador del Inter de Milán está fuera de duda y los ojos de Manchester City, Juventus, Barça y Real Madrid se han fijado en él para reforzar sus ataques. Saben que es uno de los delanteros del futuro y pondrán toda la carne en el asador para hacerse con él. Aunque la crisis económica que va a dejar el paso del coronavirus por el mundo del deporte no permitirá hacer grandes desembolsos, el jugador podría convencer a su club para que le deje salir por una suma importante pero no tan alta como se esperaba.

Este lunes ha hablado su agente, Alberto Yaqué, en el programa ¿Como te va Benedetto? de Radio del Plata. Su representante mostró que Lautaro está agradecido por todo este interés que se ha creado a su alrededor, pero que por ahora "no espera nada". "Es un sueño que sea el nombre del mercado, pero lo único que quiere es jugar y marcar goles", esgrimía su hombre de confianza.

Lautaro Martínez, con el Inter de Milán Reuters

"Otros no dormían por la noche. Nunca me llama para preguntar si los rumores son verdaderos o falsos, está enfocado en el presente y su trabajo", explicaba Yaqué sobre lo que le transmite el jugador. De hecho, el representante reconocía los contactos de estos clubes, pero no les daba demasiada importancia porque "aquellos que me llaman no son empleados del club directamente".

Una gran oferta

Alberto Yaqué recalcaba que si están apareciendo estos rumores es porque "su crecimiento constante ha significado que los mejores equipos del mundo lo vean cuidadosamente". "Esperamos que su trabajo sea recompensado como se merece", sentenciaba su agente esperando una gran oferta de alguno de los grandes clubes con el Real Madrid como uno de los interesados.

