El Borussia Dortmund dejará decidir a Jadon Sancho su futuro

Jadon Sancho es uno de esa lista de jugadores jóvenes llamados a liderar a la próxima generación. Es su nombre el que lidera las clasificaciones respecto al valor de mercado de los nacidos a partir del año 2000 y también el que se ha colado en algunas de las agendas de los clubes más importantes del continente.

El Borussia Dortmund sabe que tiene una joya entre manos, pero también que son cada vez más los que quieren arrebatársela. En declaraciones al diario Bild, ha sido Hans-Joachim Watzke el que ha hablado sobre el presente y futuro de Jadon Sancho.

"Siempre tenemos que respetar la decisión del jugador", ha dicho el CEO del Dortmund en el prestigioso medio germano. Pese a que respetarán la elección de Jadon Sancho, su deseo es que el futbolista, formado en las categorías inferiores de Watford y Manchester City, continúe formando parte de la plantilla aurinegra.

"Lo dijimos antes de la crisis del coronavirus, nuestra idea favorita es que Jadon Sancho se quede con nosotros", ha señalado Watzke. La importancia del joven jugador inglés ha ido en aumento. Tanto es así que en las dos últimas temporadas ha marcado 30 goles y ha repartido 38 asistencias a sus compañeros en los 78 encuentros que ha disputado.

Jadon Sancho, en un partido del Borussia Dortmund Reuters

Lo que sí tienen claro en el Signal Iduna Park es que aunque llegue un gran club para llevarse a Jadon Sancho, no le venderán a cualquier precio: "Puedo decir claramente que incluso los clubes muy ricos, a pesar de esta crisis, no tienen que pensar que esto será una subasta de gangas. No tenemos que vender a nadie por debajo de su valor".

Sancho y el Real Madrid

La pasada temporada y hasta la fecha, el nombre de Jadon Sancho ha sido colocado en la órbita del Real Madrid. Pese a que tiene contrato en vigor hasta junio de 2022, si el futbolista pide salir rumbo al Santiago Bernabéu y llega una oferta importante, el británico acabaría enfundándose la elástica blanca.

Pero el Real Madrid no está solo. Equipos como el Chelsea, el Liverpool o el Manchester United siguen la pista de cerca a Sancho, quien incluso ha sido señalado por Xavi Hernández como un refuerzo ideal para el Barcelona. De hecho, el técnico catalán puede ser el futuro entrenador del Barça y este no dudaría en intentar hacerse entonces con los servicios de Jadon Sancho.

