El mensaje del Santiago Bernabéu a los madridistas por el Covid-19: "Os echo de menos"

El Santiago Bernabéu paró su actividad cuando el Gobierno anunció el estado de emergencia. El coliseo blanco solo recibe la visita de los obreros que continúan con las obras para su reforma integral que debería estar completa en 2023. Hace ya unas semanas que ya no se escuchan los goles en Concha Espina, en el Paseo de la Castellana. Ni por Rafael Salgado ni por Padre Damián.

El Real Madrid continúa su cuarentena trabajando desde sus casas después del positivo de Trey Thompkins por coronavirus. El equipo de fútbol se vio directamente afectado por este problema y la Ciudad Deportiva de Valdebebas también se encuentra cerrada por esta circunstancia.

Desde Real Madrid Televisión han querido publicar un mensaje del Santiago Bernabéu para mostrar su cariño a los madridistas y para pedirles que permanezcan en sus domicilios sumándose a la campaña #QuédateEnCasa.

El mensaje

"Hola madridistas, soy el Santiago Bernabéu. Hace ya días que tuve que cerrar mis puertas. Se hizo por vosotros, por mi familia sabiendo que no os iba a volver a ver en un tiempo todavía en concreto. Ya no recibo visitas, esas que venían de todas partes del mundo. Siempre me he sentido orgulloso de no conocer fronteras".

"Ya no veo esas caras de asombro cada vez que recorríais y veíais de cerca mi interior, mis recuerdos, nuestra historia. Pero sobre todo os hecho de menos los días de partido. Cuando veníais a verme con vuestras mejores galas. En familia, con amigos. No os cansábais de fotografiarme. De exponer vuestros deseos".

"Echo de menos ver cómo entonábais nuestro himno. Echo de menos ver vuestros nervios, vuestra tensión. Veros animar. Hecho de menos que gritéis gol. La felicidad. Esos abrazos. Ahora solo escucho el eco. Y, aunque no está siendo fácil, os pido que os quedéis en casa para que podáis volver cuanto antes. Aquí, a vuestro otro hogar. Es tiempo de ensalzar nuestros valores más que nunca. La solidaridad, el trabajo en equipo y nunca rendirse. No lo vamos a hacer. Volveremos".

