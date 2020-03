Vinicius: "Benzema es el que más me ha ayudado"

Durante la entrevista que Vinicius Júnior concedió a FourFourTwo, el extremo del Real Madrid habló con mucho cariño de uno de sus compañeros en el equipo blanco. Este no es otro que un Karim Benzema que se ha mostrado muy protector con el joven futbolista desde su llegada en el verano de 2018.

Es por esto que Vinicius asegura que el '9' madridista es el futbolista de la plantilla que más le aconseja. "Karim Benzema es el que más me ha ayudado", afirma el ex del Flamengo. "Me ha ayudado desde el primer día, dándome consejos de cómo tomar las mejores decisiones y siempre que jugamos juntos me dice que me relaje y me concentre", añade.

Benzema ha sido criticado durante los últimos años, acusándole de no ser un delantero centro ideal para el Real Madrid. Sin embargo, el francés es uno de los máximos goleadores de la historia del club y desde que se fue Cristiano Ronaldo ha tirado del carro. Vinicius solo tiene palabras de elogio para él: "Karim piensa diez segundos antes que los demás. Tiene experiencia y es un privilegio aprender de él".

Vinicius celebra con Benzema su gol al Atlético de Madrid REUTERS

El consejo del derbi

Para explicar mejor cómo son esos consejos que le da Karim Benzema, el jugador brasileño ha echado la vista atrás para recordar el derbi contra el Atlético de Madrid de la temporada pasada en el Wanda Metropolitano, en el que el '9' le pidió cambiar su posición para que ganase confianza.

"Fue en un derbi frente al Atlético, después de perder un balón que acabó en gol -de Griezmann, polémico por una presunta falta de Correa sobre Vinicius- me dijo que cambiásemos la posición unos minutos, que así tocaba menos el balón un rato y ganaba confianza para volver a centrarme en el partido. Y funcionó", desvela Vinicius.

