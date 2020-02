Ramos y su roce con Hernández Hernández: "No temo una sanción; vivimos en un país libre"

Sergio Ramos habló claro del roce que tuvo con Hernández Hernández la pasada jornada de Liga tras el partido que enfrentó al Real Madrid contra el Levante. El capitán blanco criticó duramente al colegiado canario el pasado sábado y tres días después ha refrendado sus palabras.

Como era de esperar, los medios de comunicación allí presentes preguntaron a Ramos en rueda de prensa por el incidente. El camero explicó que se trató de un hecho puntual y que no se siente "perseguido" por el estamento arbitral: "No me siento perseguido. He ido cuidando mi relación con los árbitros. Excepto el capítulo del otro día, que creo que es algo personal, creo que tengo buena relación con los árbitros", dijo.

Desde el sábado se ha hablado de la posibilidad de que Sergio Ramos sea sancionado por sus duras palabras hacia Hernández Hernández, pero piensa que no hay razón para ello: "No temo ser sancionado por mis palabras sobre los árbitros. Vivimos en un país libre y democrático", apuntó.

He ido cuidando mi relación con los árbitros, excepto el capítulo del otro día, que creo que es algo personal

La realidad es que en el pasado ya se ha visto como jugadores han cargado contra los arbitrajes en situaciones similares a la de Ramos y no sufrieron sanción alguna. Es el caso, por ejemplo, de Sergio Busquets antes del último Clásico o de Iago Aspas tras el partido que enfrentó al Celta contra el Madrid en el Santiago Bernabéu.

Sergio Ramos, en rueda de prensa Reuters

Ramos, por último, habló de las diferencias que encuentra entre el arbitraje que se lleva a cabo en España y en competiciones europeas: "La filosofía a nivel arbitral en Europa es diferente a la de España. Ni mejor ni peor. Pero si que son más permisibles", explicó.

[Más información: Sergio Ramos: "¿La renovación? Quieren crear un distanciamiento entre el club y yo que no hay"]