Casemiro: "Hablo casi todos los días con Neymar, yo quiero que esté en el Real Madrid"

Casemiro llegó al Real Madrid con 21 años. Seis años después, el futbolista brasileño es un pilar fundamental en el equipo blanco y uno de los pesos pesados en el vestuario.

Esta recompensa la ha conseguido mediante el trabajo, esfuerzo y sacrificio. El centrocampista ha concedido una entrevista en El Transistor en la que ha analizado su trayectoria y la actualidad del conjunto dirigido por Zinedine Zidane.

Entrenamiento fuera del Madrid

"Cuando tenemos los partidos los domingos y miércoles es complicado seguir entrenando aparte. El descanso también es trabajo. Cuando el partido es domingo o el sábado, me encanta hacer entrenamientos por la tarde en el gimnasio. Tengo un preparador. En el Madrid casi todos tenemos. Para estar en el Madrid tienes que tener algo más. No tiene nada de misterio los ejercicios que hago. Lo más importante es el campo y en el entrenamiento con Zidane. A mí me gusta hacer un poco de cada. Y a veces sí me gusta hacer pesas".

Influencia del coronavirus

"Hay que estar informado de lo que pasa en el mundo. Un tema importante que tenemos que hablar que es el coronavirus. El otro día utilizamos una camiseta en apoyo con un mensaje en chino. Es un tema delicado y que está llamando la atención".

Mayor importancia en el Madrid

"Es una cosa que la gente siempre habla mucho. Yo lo que quiero es seguir disfrutando de los partidos, seguir jugando... Yo intento hacer lo mejor en los minutos que toca jugar. Todos somos importantes. Sabemos que en el fútbol existe eso, uno juega más y otro juega menos".

Más galones en el equipo

"Sí, soy uno de los jugadores que mas partidos tienen, de los tres que más minutos tiene de la plantilla. Lo he llevado con mucha tranquilidad porque el entrenador me ha dado tranquilidad. Él ha hablado conmigo, que estuviera tranquilo y siguiera trabajando. Yo tengo muchos más partidos. Ahora tengo 27 años y es un poco diferente, el trabajo... Las ganas de seguir triunfando creo que no han cambiado, al revés, tengo muchas más ganas de jugar aquí".

Peso en el vestuario

"Yo no soy el jugador que llegó al Madrid. No solo en mi trabajo sino en todos los trabajos del mundo es así, es lo más normal. Para estar en este club hay que tener de todo y los valores del club. El trabajo es mi fortaleza y yo me inspiro en eso porque el trabajo es mi pensamiento. Cuando se trabaja se tienen los éxitos".

Cambio con los años

"Cuando tienes 21 años, te equivocas en muchas cosas dentro del campo, fallas muchas cosas, ... Cuando tienes 27 mejoras con y sin balón, la mentalidad, superas la presión... Eso es la vida. Nosotros estamos hablando de un chaval que tiene 21 y ahora tengo 27. Tengo una experiencia de vida y una trayectoria de carrera importante. Nosotros sabemos que cuando tienes experiencia las cosas cambian para mejor. La experiencia es siempre bienvenida".

Aprender de otros jugadores

"Siempre se pregunta a otros jugadores y un jugador hasta cuando se jubila, sigue aprendiendo todos los días. El jugador de fútbol todos los días aprende algo nuevo. Sigue aprendiendo cosas nuevas en la vida".

Humildad como valor

"Yo creo que yo sé la importancia que tengo en este club y para Zidane. La vida está hecha de detalles. Soy de los que piensa en los detalles. Yo nunca olvido ni nunca voy a olvidarme de mi trayectoria, de donde he venido... Eso sí que lo llevo para toda la vida. Soy muy afortunado y eso no me cambia nada la vida. Me quedo feliz. A mí me encanta hablar de mi madre, porque creo que mis valores han venido de ahí. He salido de un barrio humilde y a mí me encanta hablar de eso. Si soy la persona que soy es por los valores. Tengo muy orgullo de hablar de ella".

Morena, el primer entrenador de Casemiro

"Fue mi primer entrenador que cuando empece con 5 o 6 años me forzó a jugar al fútbol entre comillas. Me dijo que quería que siguiera sin pagar la escuela de fútbol. Él me enseñó muchas cosas, me dio ropa, botas para entrenar...".

Elegir la posición de centrocampista

"A mí siempre me gusta jugar al fútbol. Yo siempre iba de portero, delantero derecho... Yo lo que quería era jugar al fútbol. Cuando fui a hacer las pruebas, pensaba que era mejor de delantero. Cuando empiezan a preguntar la gente había muchísimos delanteros. Con 11 años, pensé que no iba a ir de delantero porque a mí me gusta en la posición que sea. Pesé que no pasaba nada al ir otra posición".

Disfrutar igual en las distintas posiciones

"Sin duda. Yo creo que para mí, el gol es cuando juego un balón y la afición celebra. Me encanta hacer gol pero para mí marcar un gol es jugar. Mi gol es robar balones, cuando celebro cuando estoy feliz... Me encanta, es lo que yo disfruto haciendo dentro del campo".

Marcha de Lopetegui

"Siento gran cariño por Lopetegui. Para mí es una grandísima persona y un grandisímo entrenador, que he disfrutado mucho y he aprendido muchas cosas. Su marcha del Madrid es muy sencilla. El fútbol está hecho de resultados. Eso es el fútbol. Las cosas no salieron bien porque el resultado no vino. Si el resultado no vino, la forma más sencilla es cambiar entrenador. Para mí sigue siendo un gran entrenador y hace un gran papel en el Sevilla. El fútbol puede cambiar de la noche para el día. Si ahora está Zidane y las cosas no salen bien, la cosa más sencilla es cambiar el entrenador. Sabemos que el entrenador no tiene 100% de culpa porque el jugador también tiene. El fútbol es el resultado".

Cesiones de los jugadores del Madrid

"Yo tuve la decisión de salir y cada uno tiene una decisión. Nosotros confiamos en los jugadores que se quedan. Si están en el primer equipo es que confiamos en ellos".

Reacción tras las derrotas

"Me pongo un poco nervioso. Cuando estoy nervioso no me gusta hablar. Déjame tranquilo, déjame pensar un poco, ... Ese es el Casemiro nervioso pero no exploto. Este año no he tenido ninguna explosión. Es muy difícil para mí. Tienes que dejar pasar muchas cosas. Eso es lo más importante. Nosotros tenemos que fijarnos en los detalles".

Anillo de matrimonio

"Me quito el anillo para jugar y para entrenar solo. Yo no salgo por la noche. Lo compramos juntos porque pensamos que era más bonito. En Brasil es normal elegir anillos diferentes".

Recoger a su hija del colegio

"Me da tiempo a recogerla todos los días al colegio. Lo llevo bien, hay muchos niños. Todos los días me hago fotos. Yo creo que para Sara es pronto y no entiende mucho. Ella no se entera de que su papá juega al fútbol en el Real Madrid. Es muy pronto. He comprado un Ipad para que ella vea dibujos y yo el fútbol".

Crecimiento de Valverde

"Es un grandísimo jugador y va a ser mucho mejor que ahora. Nosotros tenemos que hablar del presente. Está superando todo lo que está haciendo y está haciendo una grandísima temporada. Lo bueno es que está en el Madrid, pero creo que está creciendo mucho. Es un jugador que le encanta aprender y jugar, creo que tenemos uno de los mejores '8' del mundo para los próximos ocho años".

Eliminación de Copa del Rey

"Todos los partidos que no juego sufro mucho. Creo que la mentalidad de Zidane es buena, siempre dejo claro que somos todos imperantes. Intentamos hacer lo mejor y estar todos preparados para ganar títulos hay que pensar así".

Evolución de Zidane como entrenador

"Ha evolucionado muchísimo. Sus entrevistas son somos es él: una persona tranquila, sabe hablar muy bien con el jugador y sabe pedir al jugador. Para nosotros es lo mejor que puede pasar tener a Zidane como entrenador".

Zidane prefiere La Liga

"La Liga es lo que transmite todo el año. Partido a partido. La Champions son partidos importantes pero cada dos meses. Su forma de pensar es inteligente, es lo correcto, La Liga es todos los findes y te demuestra lo que es. Lo bueno es que cuando toca el himno de la Champions, el Madrid es diferente. Yo prefiero la Champions".

Rezar todos los días

"Todos los partidos y todos los días rezo. Es mi momento y una de las cosas que pido es que nadie se lesione del campo y que las cosas salgan bien. Suelo decir siempre lo mismo y me dirijo a mi Dios. Imagino que es todo poderoso y tenemos el propuesto de seguir sus mandamientos. Me lo enseño así mi madre".

Regreso de Neymar al Barça

"Hablo casi todos los días con él. Neymar es un crack y un grandisimo jugador. Que te cuente él si quiere irse al Barça. Si el Barça le quiere tiene que preguntarle a él. Yo quiero que esté con nosotros".

Comparación Neymar y Mbappé

"Son jugadores diferentes y son dos grandísimos jugadores. Uno más explosivo, el otro mas inteligente que puede jugar por el medio y por fuera...".

Jugar la Copa América

"Yo quiero jugar. Yo soy un soldado. Siempre seré soldado".

Elogios a Eden Hazard

"Es muy bueno y es uno de los jugadores que me sorprendió mucho. Lo que hace en el entrenamiento es algo increíble. Tiene algo que nadie tiene ahora mismo en la plantilla. Piensa por delante y tiene mucho que darnos".

Regreso tras 7-3 ante el Atleti en pretemporada

"Me iba a ir a Disney con mi hija pero la expliqué que había pasado algo en el trabajo y sentí que no podía estar lejos. 'Papá llamó al club y papá tiene que volver, a lo mejor mas adelante está la oportunidad'. Se portó bien porque aún es muy chiquita. Yo lo pedí porque me sentí mal al perder por 7-3 y yo estando de vacaciones. Me encontré mal y volví cuanto antes. Quizás no sea el jugador que puede cambiar esto, pero no es de mi perfil que el equipo pierda de 7 y yo estar disfrutando. Salió de mí y en el momento quería hacer eso. Zidane me lo agradeció. Él también valora eso porque sabe que soy importante para el equipo".

Jugadores que se van antes de terminar el partido

"Yo soy un defensor de Bale, para mí es un grandísimo jugador. Nosotros muchas veces hablamos de las cosas malas que hace y nosotros damos mucha énfasis en lo que hace dentro del campo. Si él cree que esto está bien, tenemos que respetarlo, tenemos que pensar en lo que hace dentro del campo. No me importante lo que haga fuera del campo".

La flor de Zidane

"Son opiniones. Nadie creía en Zidane y para nosotros es un honor tenerle en el vestuario. Es el mejor entrenador que podemos tener".

Posible eliminación contra el City

"En el Madrid estás obligado a ganar siempre, pero nosotros respetamos mucho el sitio y sabemos que va a ser una eliminatoria muy bonita".

Cambio de rol de Bale

"Siempre fue su forma de trabajar y las cosas están saliendo bien. Nosotros tenemos que respetarlo".

Casillas, candidato a la Federación

"Le he tenido como compañero, es un grandísimo compañero y grandísimo jugador. Tenemos que tenerle respecto, le deseo mucha suerte y que vaya todo bien. Yo estoy en el mejor momento de mi carrera y disfrutar del fútbol, yo no puedo pensar en la Federación".

Mejor entrenador

"Sería muy injusto si hablo de un entrenador, he aprendido muchas cosas con muchos entrenadores. He aprendido mucho de Zidane, Lopetegui, Ancelotti, Toril, ... Zidane ha ganado todo, pero he aprendido mucho de todos".

Mejor jugador técnicamente

"Estamos hablando del Madrid y es muy difícil hablar de uno... Marcelo, Hazard, tienen una calidad increñible... Vinicius, Rodrygo, Neymar, Coutinho,... Yo juego en el mejor club del mundo y la mejor selección".

¿Por qué el '14'?

"Por Xabi Alonso y Guti. Hicieron historia aquí en el club. Sé que los dos estaban en el medio y lo que los dos hicieron aquí, poca gente lo hicieron. Xabi Alonso me enseñó muchas cosas, he disfrutado mucho con el, por eso he cogido el 14".

Tres mejores jugadores

"Siempre los que están en el Madrid".

Marcha de Cristiano Ronaldo

"¿Cómo no le vamos a echar de menos? Es un jugadorazo, pero ya está en la Juventus y le deseo lo mejor. Hizo historia en el club, metió muchos goles... No podemos estar pensando en Cristiano. Tenemos que hablar de Hazard, Bale..."

Hermano mayor de Vinicius

"Sin duda, la política del club está siendo muy buena. Está fichando jugadores jóvenes con mucho talento. Vinicius es un jugadorazo pero no tenemos que darle tanta responsabilidad. Es un grandísimo jugador, para mi el año pasando fue el mejor jugador del equipo".

Derrota más dolorosa

"Todas las derrotas son dolorosas como del otro día con la Real. Sufro toda derrota con esta camiseta".

Impacto de Odeggard

"Odegaard siempre fue un jugador del Madrid. Quería tener minutos y esta haciendo una grandísima temporada. A mi no me toca hablar si tiene que jugar la temporada que viene, le tengo que felicitar".

