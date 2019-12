Brahim: "Me encuentro con muchas ganas y con mucha hambre"

Fue el turno de Brahím Díaz en Campo de Estrellas, de Realmadrid TV. El extremo se ha mantenido alejado de los terrenos de juego debido a una mala racha de lesiones en verano y principio de curso, pero a día de hoy, se encuentra preparado para aprovechar las oportunidades que le brinde Zinedine Zidane. El malagueño ha repasado sus inicios en el fútbol y ha hablado sobre su fichaje por el Real Madrid, entre otros detalles de su vida personal.

Sus inicios en el fútbol

"Crezco en un barrio humilde de Málaga donde el fútbol es una auténtica pasión. Abría los muebles en casa y los ponía como portería. Con cuatro años ya estaba con la pelota en el pie. En un patio en casa de mis abuelos pinté porterías. La pelota para mí era un amigo".

Comenzó gracias a su tío

"Mi familia nunca me han forzado con ir a jugar a un club. Pero un día llegó mi tío que era entrenador de un equipo que era el Mortadelo. Mi padre me dejó ir a jugar con mi tío. Yo solamente quería jugar la pelota para mí no tenía la conciencia de jugar en un equipo. A los cinco empecé en el Mortadelo, a los seis me cambié al Tiro Pichón. Una experiencia increíble que pongan tu nombre a un campo en el que has jugado".

Etapa en el Málaga

"Mi padre no quería pero al final acabé en el Málaga, el equipo de la ciudad. Entendieron en el club que tenía que jugar con mayores y me subieron una categoría. Al estar con mayores aprendí mucho más".

Interés del Madrid

"El Real Madrid siempre ha estado muy interesado pero sobre los equipos que me querían siempre mis padres me han mantenido al margen".

Visita del jeque a su casa

"Que venga el vicepresidente del club a tu casa, a un barrio humilde, era importante. Le tratamos como uno más de la familia. Ellos lo tenían claro conmigo y siempre me ha dado muchísimo y me ha formado como jugador".

Marcha al Manchester City y su camiseta

"Fue un momento de jaleo e importante en mi vida. Todos tomamos una decisión pero fue complicado porque dejas el equipo de tu ciudad. Teníamos claro que teníamos que ir todos a Manchester. Los primeros meses fueron un poco difíciles. Al principio fue un poco frío. Me preguntaron: ¿que quieres ponerte en la camiseta? y dije: 'Brahim', pero vi la camiseta y ponía Díaz y me explicaron que allí se ponían los apellidos".

Influencia de Pellegrini en Inglaterra

"Fue una persona muy importante. En el Málaga venía a ver mis partidos y tuvo mucho que ver con mi llegada. Debuté ante el Swansea en la Capital One un 21 de septiembre. Hay empezó todo el camino con el City. Gané una Premier y una Copa, tan joven, no es nada fácil. El Manchester City ha sido parte de mi crecimiento y he sido muy feliz allí".

Vuelta a España y fichaje por el Madrid

"Cuando te llega un equipo como el Madrid, quieres jugar en el mejor club del mundo y de la historia y piensas en volver a España. Me gusta la presión y los retos grandes. Fue todo felicidad máxima. Siempre tenía claro aspirar a más y jugar en el mejor club del mundo. Sabía que en algún momento podía acabar en el Real Madrid".

Presentación en el Santiago Bernabéu

"Florentino me dijo que me soltara, que fuera yo y que el resto vendría solo. Me gustaba prepararme las cosas y por eso leí la carta que me había preparado. Un día único e inolvidable. Como anécdota, mi abuelo el día de la presentación se puso a hacer cola en la puerta 55 para entrar y ver la presentación".

Debut como madridista

"Fue muy emocionante. Cuando sales te das cuenta de la dimensión que tiene el Real Madrid. Estaba esperando mi momento y quise ser yo y disfrutar en el campo y hacer disfrutar a la gente. Salió todo muy bien".

Primer gol con el Real Madrid

"Venía jugando muy bien y en el partido ante la Real fuera marqué un golazo, un gol muy bonito".

Habilidades y cualidades como futbolista

"Muy directo. Tengo la portería entre ceja y ceja, habilidoso y técnico. Leo el partido y estoy pendiente de lo que sucede en el partido para crear peligro. Soy ambidiestro. Mi mejor virtud es el trabajo. En las características que me faltan puedo mejorar. En todo puedo mejorar".

Ídolos futbolísticos en el Madrid

"Me gusta Hazard, ya le seguía en Inglaterra; Isco también me gusta; la pasión de Sergio Ramos y su amor por el fútbol. El capitán me trata como un hermano pequeño. Con Isco fenomenal también, soy el 21 y el 22 y estamos siempre juntos".

La relación Brahim-Zidane

"Zidane es un entrenador especial. Conmigo es muy cercano y su relación ha sido muy buena y es muy buena. Contento por que él sea mi entrenador y estar con él".

Convocatoria con la selección española

"Jugar para tu país es algo precioso. El equipo me ayudó en el Europeo de Azerbaiyán pero perdimos en la final en los penaltis pero hay que saber perder porque jugamos muy bien".

Mala racha de lesiones

"Me lesioné en el último partido de La Liga y tuve un bajón. Nunca he tenido una racha mala de lesiones. Había que solventarlo de la mejor manera y ya es pasado. Ahora me encuentro bien, con muchas ganas y con mucha hambre. Entreno para estar a disposición del míster".

Interés por la moda

"Se ve mucho tu personalidad en el cómo vistes. Sergio Ramos tiene buena percha y le queda bien todo lo que se pone. El míster es la elegancia. Mi rollo es juvenil, moderno..."

Entretenimiento en el tiempo libre

"Me gusta hacer cosas diferentes con la pelota y hacer malabares y cosas complicadas".

