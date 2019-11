El Valladolid se desmarca para la cesión de Vinicius en enero

Ronaldo hizo saltar la alerta cuando aseguró que le gustaría poder tener en las filas del Valladolid al madridista. "Me encantaría contar con Vinicius, la temporada pasada salvó al Real Madrid de un gran fracaso", dijo el dueño del club de Castilla y León en declaraciones para Fox Sports.

A partir de ahí, durante los últimos días se ha especulado con una posible cesión de Vinicius Júnior al Valladolid ya que la relación entre ambos clubes es excelente dada la amistad que tienen el propio Ronaldo y Florentino Pérez. Pero ha sido precisamente una voz autorizada dentro del conjunto blanquivioleta el que ha descartado la operación.

Miguel Ángel Gómez, director deportivo del Valladolid, ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa y ha asegurado que "no es real". "A día de hoy, que yo sepa, no estamos con eso", ha comentado.

Vinicius Júnior llora tras marcar gol en el Real Madrid - Osasuna Reuters

"Vinicius es un extremo, pero han dejado claro que no va a llegar y no hay que darle más vueltas. Estamos muy satisfechos con Toni Villa y con Waldo y no queremos infravalorarles con nadie. Ya se lo hemos demostrado a Toni con la renovación. Ahora mismo no es real", ha añadido el director deportivo del club pucelano.

Poco protagonismo

Vinicius Júnior ha ido perdiendo protagonismo con el paso de los meses. Desde que se lesionase la pasada temporada, el brasileño no ha vuelto a ser él mismo y es algo que ya reconoció públicamente tras marcar su primer gol de la 2019/2020 ante Osasuna. En las últimas convocatorias, Zinedine Zidane le ha dejado fuera, algo que no hizo otra cosa que alimentar esos rumores de una posible cesión en el mercado de invierno. Sin embargo, y por el momento, el Valladolid se desmarca ante la opción de la llegada del extremo de 19 años a Zorrilla.

