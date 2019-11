Eden Hazard: "Siempre he dicho 'no' al PSG, nunca jugaré allí"

Eden Hazard es uno de los mejores futbolistas del planeta y como tal son muchos los equipos que le han tanteado a lo largo de los últimos años. Él siempre tuvo claro que quería jugar en el Real Madrid, pero eso no impidió que el PSG intentase seducirle para que acabase recalando en el Parque de los Príncipes.

Ha sido el propio jugador belga el que lo ha reconocido en un adelanto de la entrevista que ha concedido a L'Équipe. Hazard ha asegurado que en varios ocasiones el Paris Saint-Germain ha intentado hacerse con sus servicios, pero que su respuesta siempre ha sido negativa.

"Nunca jugaré con el PSG. Ellos me han querido a menudo. Yo no tenía la intención de volver a la Ligue-1 a otro club que no sea el Lille. Yo siempre les he dicho no. En mi cabeza, todo está claro", ha afirmado un Eden Hazard que acabó fichando por el Real Madrid el pasado verano.

Eden Hazard, en un partido del Real Madrid Reuters

El futbolista no olvida de donde viene y por eso no piensa jugar en Francia si es para hacerlo en otro club que no sea el que le dio su primera oportunidad. Ha reconocido que el PSG "es un equipo que te permite ganar la Champions League", pero también ha apuntado que nunca ha estado entre sus "prioridades". "Si vuelvo a la Ligue-1, será al Lille", ha zanjado.

Candidato al Balón de Oro

La entrevista íntegra del prestigioso medio francés verá la luz este viernes, unos días antes de la entrega del Balón de Oro, para el que Hazard es uno de los finalistas que optan a él. El próximo 2 de diciembre se conocerá el ganador y aunque Eden no parte como favorito, sí que puede tener más opciones si hace una buena temporada con el Real Madrid y, además, gana al algún título.

