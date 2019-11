Rodrygo deberá esperar para ser titular con la selección de Brasil

Rodrygo Goes, con la selección de Brasil cbf.com.br

En el partido entre Brasil y Argentina, Rodrygo Goes vivió su primer partido con la absoluta de la Canarinha. Un momento que no olvidará, aunque no pudo conseguir la victoria por el solitario gol de Messi. Su primera titularidad deberá seguir esperando, ya que el propio Tite ha confirmado que será suplente ante Corea del Sur, duelo que se celebra en Abu Dhabi.

"Rodrygo tiene mucho talento y entró muy bien ante Argentina aunque no estaba en nuestros planes que entrara. Hay que tener paciencia y darle tiempo para que su formación se haga de la manera correcta. Y para eso hay que ir paso a paso. Esperar el momento correcto para tomar la decisión correcta. Su hora llegará en la selección y no podemos quemar etapas", ha comentado Tite ante los medios de comunicación.

El seleccionador de Brasil ha asegurado que debe "ser responsable con los jóvenes que están llegando a la selección por primera vez", "esto es un búnker de responsabilidad", ha añadido". "No puedo exigir lo mismo de un muchacho de 18 años que de un veterano. Es muy importante, sin embargo, que estén aquí, en el grupo, que vean a exjugadores como César Sampaio, Taffarel o Juninho en la comisión técnica, referencias, campeones del mundo, exjugadores con historia", ha apuntado.

Tite, en rueda de prensa EFE

"Es importante que estos muchachos se sientan seguros en el ambiente de selección y absorban el máximo de experiencia y conocimiento posible. La oportunidad llegará para que Rodrygo salga como titular porque él tiene mucho talento", ha señalado un Tite que confirma que el futbolista del Real Madrid entra en sus planes.

Militao y Casemiro

Durante su comparecencia, Tite también ha tenido palabras para los otros dos madridistas: "Militao hizo muy buen partido ante Argentina y Fabinho pasa por un momento excelente en el Liverpool. Cómo él y Casemiro juegan en la misma posición, quería verle al lado de Arthur".

