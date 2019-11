Saúl: "He hablado con Bale en español y es super simpático"

Saúl Ñíguez afronta el parón de selecciones con ilusión y ha concedido una entrevista a El Larguero de la Cadena SER donde ha analizado su situación en el Atlético de Madrid y toda la actualidad que le rodea en un inicio de campaña complicado para su equipo. Además, no ha dudado en hablar sobre Gareth Bale, a quien conoce personalmente.

Gareth Bale

"Hemos coincidido alguna vez Bale y yo cuando hemos ido a ver a nuestros agentes. Me sorprendió muchísimo, un chico súper simpático, estuvimos hablando en español".

Cambio de estilo

"Cuando hemos intentado dar un pasito más el equipo no ha respondido. El míster trata de acercarnos a ganar. Haciendo otras cosas no nos ha ido bien. Y no es cuestión del entrenador, también de los jugadores. Todos podemos hacer pizzas y hamburguesas. Sabemos hacer ambas cosas sin perder nuestra identidad".

Renovación

"Tengo contrato hasta 2026 y no tengo otra cosa en mente. Si llegase otra renovación firmaría".

Derecho de tanteo del Barça

"No me llama la atención. También salió cuando Villa con Manquillo y Saúl. No puedo explicar lo que pienso y si digo algo es incierto. Me da igual".

Luis Enrique

"Lo de Luis Enrique fue una noticia terrible para todos. La Federación hizo muy bien apostando por Robert Moreno, le da tranquilidad al grupo, algo que era necesario".

Cambio de posición

"Personalmente me gusta más no rotar la posición en el campo como me pasa en la Selección. Creo que puedo crecer mucho".

Lucas Hernández

"Hazme caso que yo también es al que más echo de menos ahora juego de lateral izquierdo en vez de Lucas".

Diego Costa

"A los delanteros se les valora por los goles pero yo a Diego Costa le valoro por otras cosas. No se le puede decir nada, el trabajo que hace es excepcional. El equipo le valora igual con o sin goles".

[Más información: Morata: "Antes de venir al Atleti casi me voy a China o Dubai, necesitaba dejar la Premier"]