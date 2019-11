Morata: "Antes de venir al Atleti casi me voy a China o Dubai, necesitaba dejar la Premier"

Álvaro Morata vive un momento dulce como máximo goleador del Atlético de Madrid con siete goles esta temporada. El delantero rojiblanco ha concedido una entrevista a El Partidazo de COPE en la que ha analizado su situación personal en el club colchonero, incluso sobre como se gestó su llegada.

Momento en el Atleti

"Ahora soy un poco más feliz que en otras entrevistas. Antes no estaba pasando por un buen momento en mi vide, había dejado de disfrutar, y ahora si soy feliz. No ha sido solo el Atleti, si no la gente que trabaja en el club y mis compañeros".

Etapa en Inglaterra

"Hay veces que no creía ni en mi mismo. Jugaba en Inglaterra, pero tenía la sensación de que los compañeros no confiaban en mí. Eso me comía mucho la cabeza y lo pase bastante mal".

Calvario en Inglaterra

"Intentar desconectar y estar cerca de la familia. Hoy en día es difícil apartarte del fútbol. O vives sin salir de casa y sin telefóno o es imposible. He llegado a romper el teléfono después de partidos al llegar a casa. Recuerdo un día que estaba lesionado de la espalda, fui a Alemania a hacerme el tratamiento y al llegar mi mujer estaba mala, y cuando pensaba que iba a estar recuperado y dos días después no pude jugar y volví a recaer. Ese día me llegaron muchos mensajes de ánimo y me harté y estampé el teléfono".

Situación en el Chelsea

"Ojalá hubiera podido madurar con 20 o 23 años. Nunca me había enfrentado a una situación así. Le decía a mi mujer que en enero nos vamos lo más lejos posible. A Dubai, a China, a la primera oferta que me llegase. Fue cuando llegó la oferta del Atleti, pero tenía seis o siete ofertas de equipos muy importantes. El Chelsea quería que yo siguiera allí, pero al final decidí hacer lo que quería desde hacía varios veranos".

Goles ahora

"Tengo preocupación de que esto pueda volver a pasar. Un delantero puede estar matándose todo el partido y no conseguir nada".

Sequia de Costa

"En el Atleti nos ayudamos todos. A Costa le ayuda. Él estuvo currando todo el partido contra el Leverkusen y salí yo y marqué. Le conocí cuando llegué aquí, que estuvimos con todo el equipo cenando y luego nos fuimos él y yo a dar una vuelta y conocernos por Madrid".

La prensa

"Mi trabajo también es mirar los medios para ver como está mi situación y ver que me dicen de mí. Pero en un mal momento no te puedes meter a mirarlo. Te lo dicen hasta si vas por la calle".

Sueño con la Selección

"Ganar algo con la Selección es mi sueño, como el de muchos otros que están aquí. Para nosotros es más diificil porque llegamos depsués de una generación dorada. Es muy complicado de igualar".

Nivel de España

"Parece que el que saca a España de la Eurocopa o el Mundial parece que va a ganar el torneo y luego no es así. Somos el rival a batir".

Mallorca

"Ya pasó, es la segunda vez que hablo del tema y prefiero dejar el tema. Aún así, si poner la cabeza así es tarjeta amarilla, muchos debían estar expulsados. Pido perdón a mis compañeros y a la afición, pero no creo que fuera justo. Más aún porque la jugada es roja directa. Si el VAR está para eso debían haber expulsado a central.

Salva Sevilla

"Yo entre al juego de ese jugador y al final le hice salir en muchos medios de comunicación. Yo no tengo que firmar la paz con nadie, yo no le dije nada negativo".

Arbitraje y Real Madrid

"Es muy difícil arbitrar, pero teniendo todos los medios para no equivocarse, hay cosas dificil de aceptar. Si hubiera llevado la camiseta el día del Real Madrid el día del Mallorca habría sido diferente".

Simeone

"Hay dos 'Cholos', el que trabaja y con el que puedes hablar de tus cosas personales. Hay otros entrenadores que te ven como un producto: cuando estás lesionados no saben ni que existen, pero cuando marcas

Tiros a puerta del Atleti

"Cuando empecemos a tirar a puerta nos ponemos a 10 de Madrid y Barça. Se trata de cambiar lo que venimos haciendo. Si hubieramos aprovechado alguna oportunidad más que tuvimos estaríamos más arriba. Pero no necesitamos de estímulos para jugar mejor. Cualquiera firmaría ganar un mundial con un tiro a puerta. Es posible llegar lejos tirando poco a puerta. Ya me ocuparé yo de que tiremos más".

Madurez

"He aprendido gracias a todo lo que me he movido. Nunca he podido estar en un equipo muchos años. He estado en los mejores equipos de Europa, pero no tenía continuidad. Cuando estaba en la Juventus sabía a mitad de año que me iban a recomprar. Eso te distrae".

Retirada en el Atleti

"Me encantaría retirarme en el Atlético de Madrid. Ojalá pueda estar aquí muchos años. No se con que edad será. Me quedan cinco años o menos buenos. Con 37 me veo tieso. Villa estuvo hasta los 31 o 32, al final creo que tienes que darte cuenta cuando bajas el nivel y tienes que dar el 200% físico".

Robos a futbolistas

"Es una invasión a la intimidad que es difícil de superar. El daño material no es lo preocupante, si no la intimidad. Si no te pilla dentro... Pero en nuestro caso, nuestros hijos estaban dentro. Es impersonable que alguien se atreva a entrar con armas en casa. Los niños tenían solo 8 o 9 meses. La gente debe estar preparada por si un día pasa, porque hasta que no lo vives nunca sabes lo que es".