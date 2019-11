Carvajal: "Lo que hace Bale se multiplica, lo importante es que dé el máximo por el Madrid"

Dani Carvajal se encuentra concentrado con la selección española para hacer frente a los últimos partidos de clasificación para la Eurocopa 2020. Es por este motivo por el que el lateral derecho ha concedido una entrevista a El Transistor de Onda Cero.

El futbolista del Real Madrid ha hablado sobre su deseo de llegar a ser algún día el capitán del equipo blanco, alejando así un sueño del pasado de poder jugar en la Premier League en un futuro. Además, tampoco ha regateado las preguntas sobre la situación de Gareth Bale.

Club y Selección

"Es parecido y diferente. La rutina con el club es diferente, en la Selección son concentraciones más intensas. Pero a nivel de ilusión es igual. En el club, a no ser que haya viaje, es entrenar y cada uno a casa".

Entrevistas solo con España

"Eso se lo tienes que preguntar a nuestro departamento de prensa. Nos intentan proteger lo máximo posible y que no se desvíe la atención hacia lo extradeportivo. Hay compañeros con una repercusión altísima en el club y que digan lo que digan se les va a meter caña".

¿No tienes repercusión?

"No suelo hacer cosas raras".

Un Madrid mejorado

"Estamos mejor y cuando el viento va a favor todo es más fácil, pero cuando no van tan bien, hay que dar la cara".

Partido en Ipurua

"Son momentos. Son rachas. Al final el equipo está mucho más solvente, y más solidario, en las dos áreas. ¿El de Eibar? Es un partido de esos que marcas en el calendario como una visita muy complicada y salió bastante bien desde el principio. En el fútbol actual es muy importante jugar fuera o en casa. Ir a campos como el del Eibar, el del Mallorca u Osasuna".

Dani Carvajal junto a Fernando Burgos en Onda Cero Onda Cero

Punto de inflexión

"A nivel colectivo, el partido del Mallorca nos marcó mucho. Ese margen entre parón y parón de selecciones, y a la primera se nos fueron los tres puntos. Contra el Betis estuvimos más acertados, pero me voy a casa con más rabia cuando no lo hago bien".

Odriozola no estuvo acertado

"Arbeloa, Danilo, Achraf... son compañeros y al final no te puedes alegrar porque hagan un mal partido. Estamos para ayudarnos".

Crítico

"Sí, sí, sí. Soy bastante crítico, aunque antes lo era más y no me perdonaba fallar, me marcaba el resto del partido. Ahora entiendo que el fallar está dentro de la normalidad de una persona, pero hay que analizarlo y aclararlo".

Tres Champions seguidas

"La gente así se da cuenta y valora más lo difícil que es ganar la Champions League. No es fácil, está claro, pero nosotros trabajamos siempre para ganarlo todo. Y al final parecía que la Champions nos salvaba la temporada, pero no es nada fácil".

¿Cómo es Dani?

"Soy tranquilo, pero también tengo mis momentos. Soy bastante sereno, pero también un cachondo, los compañeros que me conocen más y llevan más tiempo conmigo te lo pueden decir. Lo que pasa que me cuesta".

Peso en el vestuario

"Al final con el paso del tiempo vas cogiendo galones y vas teniendo más peso en el equipo y siendo uno de los veteranos. Recuerdo que al principio si estaba al lado de Iker -Casillas- en un rondo y veía que fallaba él, si él me miraba, yo me metía en su lugar. Cosas que pasan".

Madridista

"Imagino que a los que no defiendan al Real Madrid no les caeré en gracia, pero soy un tío divertido y simpático".

Clásico aplazado

"El tema es seguridad al final. Si con el aplazamiento se superan esas dificultades, fenomenal".

Partido en Estambul

"Sabíamos que era un partido un poco crítico y que el míster estaba cuestionado. Además, si no ganábamos, nos quedábamos con menos opciones de pasar a octavos".

¿Capitán en el futuro?

"Ojalá sea así porque yo siento este club como parte de mi día a día".

Situación de Bale

"En los plazos estaba que volviese a entrenar con el club esta semana, ha coincidido que le tocaba irse con sus selección y que Gales se juega su pase a la Eurocopa. Pero en el club no pueden prohibir que se vaya con su selección. Es un chico tímido. Nosotros jugamos uno delante del otro y por eso tenemos que comunicarnos bien. Sí, también hemos hablado de sus hijos, cosas más personales...".

Bale, más repercusión

"Todo lo que haga Bale se multiplica por mil. Pero lo que vale aquí es que cuando juegue y cuando entrene dé el máximo por nosotros".

