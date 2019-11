Rodrygo: "No quiero cargar con la presión de sustituir a Cristiano Ronaldo en el Madrid"

Rodrygo Goes celebra uno de sus goles al Galatasaray REUTERS

Rodrygo Goes ha sido la mejor noticia para el Real Madrid en este arranque de temporada. El brasileño se ha destapado como la gran revelación del fútbol europeo en las últimas semanas con un hat-trick en Champions contra el Galatasaray, erigiéndose como el segundo jugador más joven de la historia en conseguirlo (tras Raúl González Blanco) y la joya emergente del club blanco.

Con motivo del parón de selecciones, actualmente el delantero se encuentra concentrado con Brasil. La Canarinha disputará este viernes un amistoso contra Argentina y Rodrygo podría debutar de forma estelar con los de Tite. El jugador se ha mostrado tranquilo en rueda prensa sobre esta posibilidad, señalando que estará "preparado" para cuando le llegue la oportunidad.

"Estoy feliz de estar aquí, es una alegría que no puedo explicar con palabras. Llegué prácticamente el primero junto a Militao y Casemiro. No tengo ninguna presión", señaló el joven delantero sobre su primera convocatoria con la absoluta brasileña.

Rodrygo Goes en un partido con Brasil. Twitter (@RodrygoGoes)

Rodrygo ha demostrado ser un futbolista polivalente que se desenvuelve con soltura por todo el frente de ataque. Y es que el jugador no tiene "una posición favorita a día de hoy". "En Brasil empecé jugando en la izquierda, pero también he jugado por el centro y por la derecha. Así que tanto aquí con Brasil como en el Real Madrid, jugaré donde Tite o Zidane me pongan. Lo intentaré hacer lo mejor posible".

Revolución madridista

Rodrygo también se pronunció sobre la mágica noche que vivió en Europa con el Real Madrid ante el Galatasaray. El jugador "no esperaba que todo fuera tan rápido" en el conjunto blanco y señaló que el hat-trick conseguido no lo imaginaba ni en sus "mejores sueños de cuando era niño en el Santos". "Hace poco yo estaba pensando en debutar en la Champions, pero no sé explicar lo que sentí después del partido. Fue un momento único y especial", añadió el brasileño.

Rodrygo Goes y Karim Benzema Reuters

Las comparaciones con Raúl y Butragueño en Concha Espina están a la órden del día, pero el jugador aseguró no sentir "presión", si no que disfruta "del momento". "Hablo mucho con Raúl que fue mi entrenador en el Castilla y siempre me ayuda mucho con consejos. Mi trayectoria en el club acaba de empezar y ojalá pueda ser algún día tan grandes como ellos".

La presión de la sombra de Cristiano

Una presión que tampoco quiere tener como posible heredero de Cristiano en el equipo blanco: "Yo tenía el sueño de jugar con Ronaldo en el Madrid y es una pena que él se fuera. Es uno de los más grandes de la historia del club. No quiero cargar con la presión de sustituirle".

Lo que si quiso es lanzar un guiño a Thiago Silva sobre los elogios que le dedicó su compatriota del PSG: "Es una alegría que los rivales me vean como una amenaza. Lo que él no sabe es que yo tampoco quiero tenerle delante en un partido, es un grandísimo jugador. Me alegra mucho que un jugador de su calibre me elogie".

Posible debut ante Argentina

La competencia en Brasil no es algo que preocupe al joven atacante, aunque sabe que "el nivel es altísimo". "Siendo futbolista, brasileño y delantero, sabes lo que vas a encontrar aquí. Están los mejores del mundo y la competencia será la más grande. Mi dedicación es diaria para mejorar".

Rodrygo Goes con la selección brasileña Twitter (@RodrygoGoes)

El encuentro contra Argentina tendrá el aliciente de que ver como se desenvuelve Rodrygo con su selección si Tite decide darle minutos. La posibilidad de anotar otros tres goles contra la máxima rival canarinha esta ahí y el delantero aseguro que "todo puede pasar".

