De Eriksen a Odegaard: el Real Madrid busca un nuevo Modric

Luka Modric llegó de la mano de Jose Mourinho al Santiago Bernabéu, en el mercado de fichajes del verano de 2012 y lo hizo casi sobre la bocina. Las negociaciones con el Tottenham fueron muy duras, mientras que el por entonces entrenador del Real Madrid insistía en su incorporación como clave para el presente y futuro del club blanco. No se confundió mucho The Special One con su vaticinio... los resultados y títulos le dan la razón.

Siete años después de su sonado, y polémico -ya que muchos se ensañaron con el futbolista y pusieron en duda su calidad-, fichaje por el Real Madrid, Modric puede presumir de haberlo ganado todo a nivel de clubes, de ser la brújula del equipo que hizo historia consiguiendo ganar tres Champions League consecutivas, de llevar a la selección de Croacia hasta la final de un Mundial contra todo pronóstico, y también de haberse hecho con los premios más importantes a nivel individual.

Luka Modric, Golden Foot 2019 Twitter (@hns_cff)

El último en llegar ha sido el Golden Foot 2019. Este galardón va a parar a las manos del mejor futbolista mayor de 29 años. En anteriores ediciones se hicieron con el jugadores de la talla de Ronaldo, Ronaldinho, Ibrahimovic o Buffon, así como los españoles Iniesta y Casillas, pero también significa que se ha llegado a la madurez y a la recta final de una carrera.

Luka Modric ya tiene 34 años y en el Real Madrid esta temporada se le cuida para que vaya dosificando sus fuerzas y así prolongar su buen rendimiento en el tiempo. Las lesiones también han lastrado la continuidad del genio de Zadar, quien a estas alturas del curso 2019/2020 acumula 484 minutos, divididos en siete partidos de La Liga y dos de la Champions League. En este tiempo ha visto una vez puerta y ha dado tres pases de gol a sus compañeros.

Fede Valverde celebra su primer gol oficial con el Real Madrid EFE

Fede Valverde

'El Pájaro' vuela cada vez más alto. Fede Valverde se ha erigido como el relevo natural de Modric en esta temporada, actuando como interior derecho junto a Kroos y Casemiro. El futbolista, que ya es internacional con Uruguay a sus 21 años, se ha ganado el favor de un Zidane al que no le tiembla el pulso a la hora de colocarse en sus equipos titulares sea cual sea el rival que tenga delante.

Martin Odegaard, en un partido con la Real Sociedad realsociedad.eus

Odegaard

El Real Madrid también cuenta para el futuro con Martin Odegaard, que ya destaca como creador de juego y desatascador en el centro del campo, dando pases entre líneas que recuerdan al mejor Luka Modric. El noruego decidió volver a España, pero antes de dar el paso definitivo en el club blanco, optó por aprender en la Real Sociedad. Así es como se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato español y en el jugador al que todos quieren ver con la elástica merengue.

Christian Eriksen, durante un partido de esta temporada Reuters

Eriksen

En el mercado también hay alternativas como puede ser la de Christian Eriksen, quien continúa decidido a salir del Tottenham en enero o sino en el mes de junio. El futbolista danés ha sido nombrado como el relevo natural de Modric en los últimos años y ahora llega el momento de la verdad. En 2020 acaba contrato y todo queda pendiente de la decisión de Zidane, mientras que el propio jugador estaría encantado de vestir de blanco.

[Más información - Luka Modric gana el Golden Foot 2019: un trofeo de leyendas]