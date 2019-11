Eriksen: "No hay conexión entre que juegue menos y mi contrato"

Christian Eriksen apunta a ser uno de los nombres propios de la próxima ventana de transferencias. El próximo 1 de enero se abre el mercado de fichajes de invierno y será la última oportunidad del Tottenham para recaudar algo de dinero por el centrocampista antes de que acabe su contrato el próximo mes de junio.

El futbolista no ha querido hablar de su futuro y los rumores que le vinculan con el Real Madrid, pero sí que ha hablado, en una entrevista con el medio danés BT, sobre su actual situación en el conjunto de Londres. "No creo que haya una conexión entre mi situación contractual y el hecho de que no haya jugado tantos partidos", ha comentado.

Eriksen está teniendo menos protagonismo, pero ha asegurado que eso no quiere decir que Pochettino haya perdido su confianza en él: "Siento al cien por cien que el Tottenham tiene plena confianza en mí. No hay gran diferencia con respecto al año pasado, excepto que juego un poco menos este". "Tengo suficiente confianza en el banquillo como para poder jugar un buen fútbol. Eso no debería obstaculizarme", ha añadido.

Eriksen, con el Tottenham Reuters

Rendimiento

El futbolista de los spurs ha hablado sobre su rendimiento y el del equipo: "Podría correr un poco más de riesgo que en otras posiciones en el campo. Por supuesto que hay errores. Puede que hayamos estado un poco perdidos. Simplemente no he tomado las decisiones correctas, falta nitidez. Esto es algo en lo que tengo que trabajar yo mismo".

Dinamarca o Tottenham

Para finalizar ha comentado las diferencias sobre jugar con su club o con la selección: "El equipo nacional es algo más que jugar en tu club. Son dos cosas muy diferentes. La caída que haya podido haber tenido en el club, que no es una gran caída, no debería importar. Uno también debería poder concentrarse en jugar algunos partidos internacionales".

