La falta de gol, la losa de Zidane en el Real Madrid

Zidane continúa con trabajo pendiente en el Real Madrid. El conjunto blanco no consiguió los tres puntos ante el Betis, aunque el equipo no dejó malas sensaciones. El empate a cero cosechado por los madridistas en el Santiago Bernabéu hace que el equipo continúe sin perder desde la derrota en Son Moix ante el Mallorca. Sin embargo, el desacierto de cara a portería se está tornando como un problema de peso en Concha Espina.

Al margen de la polémica con el VAR, en la que el Real Madrid pudo llevarse la victoria desde los once metros, los blancos dispusieron de oportunidades varias para tumbar al Betis, pero finalmente las desperdició. El equipo no tiene clarividencia en los últimos metros y las ocasiones se esfuman cuando los tantos están a punto de subir al marcador.

En este problema, el Real Madrid ya es reincidente desde la pretemporada. La falta de gol es una de las carencias del nuevo proyecto de Zidane y el técnico aún no ha dado con la tecla para conseguir que el equipo carbure en la parcela ofensiva.

Zinedine Zidane habla con uno de sus ayudante en el banquillo del Santiago Bernabéu REUTERS

Bien es cierto que el conjunto merengue no tiene muchos problemas para generar ocasiones. La plantilla cuenta con jugadores de mucho talento en la creación de fútbol ofensivo, pero las dudas surgen en la eficacia de cara a portería. Todo parece más una cuestión de suerte y confianza, aunque cada vez se ve al equipo más suelto en ataque.

Dependencia de Benzema

Desde que Cristiano Ronaldo abandonó el Real Madrid en 2018, el equipo no ha encontrado ese punto goleador en el equipo. Karim Benzema ha cogido los galones del luso desde su marcha y se ha erigido, con maestría, como la gran referencia del equipo en ataque. El galo es el faro blanco por el que pasa todo el fútbol del equipo y es el máximo anotador de la plantilla con siete goles, a uno del Pichichi del campeonato de Liga, Gerard Moreno (Villarreal).

Benzema disparando a la portería del Betis presionado por un rival REUTERS

El equipo está desarrollando una preocupante dependencia hacia el ariete francés. Si Karim no aparece, al Real Madrid le cuesta un mundo que los goles suban al marcador. Y el '9' merengue no es de hielo. Su incidencia en el juego es trascendental, aunque no siempre pueda aparecer para materializar cualquier ocasión; sobre todo en un equipo con las alternativas ofensivas que tienen los blancos.

Soluciones ofensivas

Hazard va por buen camino y cada vez está más cómodo y asentado, pero si Zidane quiere que el proyecto tenga éxito a final de temporada, necesita que los Vinicius, Jovic y compañía cojan confianza para aportar rédito ofensivo al equipo. La segunda unidad no está haciendo grandes aportaciones en materia goleadora, y esto lastra el rendimiento del equipo.

Hazard celebra con sus compañeros un gol que después anularía el VAR REUTERS

El técnico lleva varias semanas intentando confeccionar un once titular de gala, al que poder incorporar a posteriori pinceladas de jugadores más secundarios. Sin embargo, 'Zizou' tendrá que agilizar esta tarea para asegurar que el equipo cuente con alternativas.

