Rodrygo: "Vinicius y yo somos amigos, no hablamos de nuestras comparaciones"

Rodrygo Goes está siendo una de las mayores sensaciones del Real Madrid en los últimos años. El jugador está aprovechando las oportunidades de Zidane, ya ha anotado dos goles con el primer equipo, y ha concedido una entrevista para el medio brasileño Esporte Interativo, en la que ha analizado toda la actualidad que le rodea.

Vinicius

"En Canadá le pregunté a Vinícius cómo fue su primer entrenamiento, si se había puesto nervioso. Me dijo que sí, pero que es normal que después cuando la pelota rueda te relajas".

Competencia en el equipo

"Estoy tranquilo, tengo que continuar trabajando, el entrenador dice que va a utilizar a todos, sé que la oportunidad va a llegar. Cuando llegó yo estaba entrenando y esforzándome. Hay bastantes atacantes y la competencia es grande pero solo puedo seguir trabajando y aprovechar las oportunidades".

Comparaciones

"La competencia no existe sólo con Vinícius, existe con todos los atacantes. Él y yo somos compañeros, somos amigos y no hablamos de eso. Él me ha ayudado bastante porque llegó un año antes que yo. En Brasil nos comparaban. No solo me pasaba con él, sino también con otros jugadores que surgieron en el São Paulo, en el Corinthians... siempre hay una comparación. Pero nosotros nunca llevamos eso a lo personal. Continuamos con nuestra amistad y va a ser siempre así. Nos apoyamos uno al otro y va a seguir siendo así".

Zidane

"Lo conocí en la pretemporada. Entré al vestuario y estaba allí. Saludé a los jugadores, que ya los había visto el año pasado. Cuando Zidane vino a saludarme y dijo mi nombre me dio un temblor".

"Él me da bastantes consejos. Me acuerdo que me lesioné hace uno o dos meses y él venía a hablar conmigo y me decía que tenía que estar tranquilo. Yo estaba desanimado. Me decía que continuara el tratamiento, que ya vería como volvería más fuerte y eso es lo que hice. Volví y volví más fuerte. Me ayuda todos los días y me está haciendo crecer. Me da bastante confianza".

Apoyo del Bernabéu

"No esperaba que cantasen mi nombre. Trabajamos y sabemos que todo puede pasar pero decir que lo esperaba, creo que no".

Apoyo del equipo

"Todos me han ayudado bastante, no podría mencionar solo a uno. Ha salido bastante mi conversación con Benzema en la Champions. Él es un fenómeno. Tanto dentro como fuera del campo. Cuando juego él me ayuda bastante".

Casemiro

"No conocía tanto a Casemiro pero me sorprendió. Veo lo mucho que trabaja y para mi es una inspiración. Me pasa igual con Sergio Ramos. Los brasileños tienen fama de perezosos y Casemiro parece que ha venido para cambiar eso. Trabaja mucho. Siempre me dice que vayamos al gimnasio".

Ídolos blancos

"Antes de llegar me gustaba mucho Cristiano pero se fue y no coincidí con él. Kroos y Modric también tienen mucha calidad y Marcelo tiene técnica de atacante. Hace unas cosas que no se como las puede hacer. El equipo es muy bueno".

Neymar

"Va a ser bueno para el espectáculo si él juega contra nosotros, pero espero que los defensas lo marquen bien. Es uno de mis ídolos, salió del Santos".

[Más información: La guerra entre Rodrygo y Vinicius en el Madrid: una batalla por un puesto en el once de Zidane]