Falcao como loco por jugar contra el Real Madrid en la Champions League

Falcao fue el gran ausente por parte del Galatasaray en el encuentro que enfrentó al cuadro turco con el Real Madrid, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Hace un mes que se mantiene alejado de los terrenos de juego por una lesión en el tendón de Aquiles.

El ex del Atlético de Madrid forzó y volvió antes de tiempo. Ahora ha reconocido su error en el diario turco Sabah. "Yo soy el culpable de la lesión. No pude prepararme bien para esta temporada debido a mi traslado desde Mónaco. Cuando llegué, me faltaba entrenamiento, pero quería jugar de inmediato para responder al cariño de los aficionados. No debí jugar sin estar cien por cien listo", afirmó Radamel Falcao.

'El Tigre' también se perdió el partidazo de la Superliga turca contra el Besiktas, pero mantiene viva la ilusión de poder enfrentarse esta vez sí al Real Madrid el próximo miércoles 6 de noviembre. "Me hubiese gustado estar en el partido contra el Besiktas y me encantaría jugar frente al Real Madrid más que a nadie", aseguró el delantero.

Falcao, al Galatasaray

Pasión en el Galatasaray

Falcao también mandó un guiño a la afición de su actual equipo. "He jugado en equipos muy importantes, pero no he visto una comunidad de fanáticos tan apasionada como la del Galatasaray. Me siento en deuda y pagaré mi deuda con los aficionados", finalizó el futbolista colombiano.

