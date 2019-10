Benzema entra en una convocatoria de la que se caen Vinicius, James y Bale

Zinedine Zidane ha hecho oficial la convocatoria de 19 hombres que estarán disponibles para enfrentarse al Leganés en el Santiago Bernabéu. Las principales novedades están en la presencia de Karim Benzema, que arrastraba molestias, y en las bajas de Vinicius Jr, Brahim Díaz, Mariano y Álvaro Odriozola, por decisión técnica, Gareth Bale y James Rodríguez, con permiso del club y Nacho Fernández y Marco Asensio, por lesión.

El francés arrastraba problemas en los últimos entrenamientos pero finalmente Zidane le ha convocado para el partido de este miércoles. Por ello Benzema opta a volver a ser la punta de lanza del equipo blanco.

En el apartado de bajas ha saltado la sorpresa con la no presencia en la convocatoria de Vinicius Jr. El brasileño ha entrenado en todas las sesiones desde la semana pasada y no ha sufrido ningún percance hasta la fecha. En cambio, Rodrygo Goes sí que estará disponible para Zidane un encuentro más.

Bale y James, bajas previstas

Con lo que sí que ha contado Zidane en principio es con las bajas de Gareth Bale y James Rodríguez. El galés se encuentra en Londres con permiso del club y, según ha dicho el entrenador francés en rueda de prensa, volvería este martes. En el caso del colombiano, ha recibido el permiso para viajar a su país debido a su segunda paternidad.

Por decisión técnica también se han quedado fuera Álvaro Odriozola, Brahím Díaz y Mariano. Aunque Zidane tendrá que hacer un descarte más el día del partido. Los que siguen lesionados de larga duración son Nacho Fernández y Marco Asensio.

