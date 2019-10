El misterio de Pogba: sin fecha para su vuelta y a la espera del Madrid

El Manchester United volvió a jugar este domingo. Sumó una victoria ante el Norwich City y lo hizo otra vez sin Paul Pogba. Los red devils se han empezado a acostumbrar a jugar sin su gran estrella, al que una lesión de tobillo está lastrando en este arranque de temporada. Los de Solskjaer se impusieron por 1-3 con goles de McTominay, Rashford y Martial.

Con el de este fin de semana, ya son ocho los partidos que se ha perdido Pogba esta temporada. Ha jugado dos menos, seis. Arrastra problemas en su tobillo desde antes del primer parón de la temporada, a comienzos de septiembre. Volvió para jugar dos partidos a finales de mes, pero forzó y volvió a caer lesionado, sin haber reaparecido hasta ahora. El 30 de septiembre fue la última vez que jugó un partido.

Su lesión se ha vuelto en todo un misterio para toda la gente del Manchester United. No se esperaba que se fuera a alargar durante tanto tiempo y es que su vuelta a los terrenos de juego se ha ido retrasando semana tras semana. A Solskjaer le han ido abordando a preguntas en cada rueda de prensa, pero el noruego nunca se atrevió a dar una fecha concreta para el regreso del galo. De cara al partido de este domingo se limitó a decir en la previa esto: "¿Paul? No".

Paul Pogba con el Manchester United Twitter (@ManUtd)

Solskjaer tendrá que esperar, aunque los más optimistas esperan que pueda reaparecer esta semana. El próximo miércoles los red devils se enfrentan al Chelsea en Stamford Bridge en la Carabao Cup y ante el Bournemouth el sábado en la Premier. Pero no hay nadie que asegure que vaya a volver.

¿Y si Pogba no vuelve?

El temor entre parte de la afición del Manchester United es que Pogba no vaya a volver. La temporada ya entra en el mes de noviembre y algunos especulan con la opción de que Pogba esté retrasando su regreso para en el mercado de invierno, que se abre el 1 de enero, coger las maletas. Por todos es sabido que su deseo desde el pasado verano es salir del equipo, aunque parece poco probable que este sea el motivo que hay detrás de su ausencia esta temporada.

En lo que ha jugado lo ha dado todo. Solskjaer siempre ha destacado la profesionalidad de Pogba tanto en verano como al comienzo del curso, pese a que hay pocos que tengan esperanzas de que su situación se vaya a reconducir. Sigue sin renovar su contrato, que termina en junio de 2021, y la última vez que habló fue para dejar en el aire su continuidad a pocos días del cierre del mercado estival. Desde entonces, ni una palabra. Eso inquieta a la afición del club de Manchester de cara a la ventana de invierno.

El Madrid le fija para verano de 2020

El Real Madrid es al club al que señalan todos. Su sueño es vestir de blanco y Zinedine Zidane le sigue esperando después de pedir expresamente su fichaje el pasado verano. No pudo ser, pero nadie descarta que el club blanco vuelva a la carga en invierno. Eso sí, en Chamartín saben que sería muy difícil, por no decir imposible, cerrar su fichaje en enero. Desde la capital española mantienen la calma. Solo se irá a por él si el jugador fuerza su marcha y al United no le queda otra que venderle, bajando antes sus pretensiones económicas que en verano estaban en 200 millones de euros.

La hora de ruta del Madrid tiene señalado el verano de 2020. Entonces la entidad merengue sí podrá valorar seriamente su fichaje. Si, como parece, llega a a esa fecha sin renovar, solo le quedarán doce meses de contrato y el United estará casi obligado a sentarse a negociar si no quiere arriesgarse a perder al jugador gratis en 2021. El Madrid, que seguiría la vía por la que se fichó a Hazard, podría fichar al galo con un precio más asequible y cumplir los deseos de Zidane.

[Más información: Las 'artimañas' del Manchester United para que Pogba se olvide del Real Madrid]