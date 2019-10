Hace frío lejos del Santiago Bernabéu: así les va a los cinco que se marcharon este verano

El abrigo del escudo del Real Madrid supone una gran responsabilidad y una permanente exposición a las críticas, pero el privilegio que conlleva defenderlo te sitúa en la historia. No todos están destinados a poder hacerlo y eso supone que tengan que salir por la puerta de atrás.

Este verano hubo cinco ventas después de que se quedasen sin sitio en la primera plantilla. Hay algunos casos que logran mantener el nivel, Cristiano Ronaldo y Ángel Di María son los más recientes, y hay otros que firman un claro bajón de nivel cuando prueban suerte en otros clubes. Y la lupa sobre Keylor Navas, Theo Hernández, Mateo Kovacic, Marcos Llorente y Raúl de Tomás, de momento, les sitúa más bien lejos de un salto de calidad.

El Milan de Theo no arranca

Theo Hernández cogió la terminal de Barajas rumbo a Milán. Un club con una historia intachable, pero que no pasa por su mejor momento. Y por ahora el hispanofrancés no consigue hacer que mejore. El club ya ha sufrido esta temporada un cambio de técnico y no termina de arrancar.

De los cinco partidos que ha jugado el exmadridista, solo ha conseguido la victoria en uno. El Milan es décimo tercero en la tabla, una posición que no pega para nada con un club histórico. El hermano de Lucas Hernández, después de superar la lesión que le impidió empezar la temporada, no está siendo el revulsivo que necesita este equipo.

Mateo Kovacic durante un partido del Chelsea Reuters

Kovacic no convence a Lampard

Mateo Kovacic firmó definitivamente por el Chelsea este verano, después de su año de cesión. Con Maurizio Sarri, la temporada pasada, el croata sí que contaba. Disputó 3.087 minutos siendo indiscutible para alzarse con la Europa League que consiguió el conjunto londinense.

Pero esta temporada, la aparición de Mason Mount y la confianza de Frank Lampard en Jorginho y N'golo Kanté le han relegado a no ser siempre titular. De hecho, según pasan los partidos sus minutos por partido disminuyen. Su gran consuelo será la cantidad de competiciones que existen en Inglaterra.

Marcos Llorente, irrelevante

Es conocido el carácter de Simeone a la hora de involucrar a sus fichajes en una plantilla muy fija. Son muchos los que han llegado con un alto cartel y, o han quedado relegados a un papel inferior, o han terminado saliendo por el mismo sitio que entraron.

Marcos Llorente, en un entrenamiento EFE

Marcos Llorente llegó este verano al Atlético con una alta estima. Hasta ahora ha jugado 182 minutos, solo ha sido una vez titular y no ha completado 90 minutos. Buscando más minutos, Marcos Llorente se ha encontrado a una roca en el Cholo.

RDT, sin gol

El delantero del Benfica no termina de encontrar su olfato en Portugal. El canterano blanco se fue buscando los minutos que no tuvo la temporada pasada y eso sí que lo está teniendo.

Raúl de Tomás marcó su primer gol en la derrota frente al Zenit en Champions League. Pero en Liga, que ha sido titular en todos los partidos menos en el último, aún no ha sido capaz de marcar. 446 minutos, 0 tantos. Y si su objetivo es que el Madrid ejerza su cláusula de recompra, necesitará demostrar su capacidad goleadora.

Keylor, el único que sonríe

Keylor Navas cogió el último avión del verano hacia París. Después de que Zinedine Zidane se decantase por Thibaut Courtois, el costarricense abandonaba el Santiago Bernabéu con tres Champions League bajo el brazo y con una historia en el Real Madrid que nadie olvidará.

Será difícil, por no decir imposible mejorar todo lo conseguido en el Santiago Bernabéu. Pero Navas sí que está manteniendo su mejor nivel. Solo ha encajado gol en dos de los nueve partidos que ha jugado con la camiseta del PSG.

