Zidane: "En el Madrid no hay nadie indiscutible, ni Courtois ni nadie"

El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu este sábado para medirse al Granada y busca despedirse de su afición con un buen sabor de boca antes de un nuevo parón internacional. Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa para analizar el partido de este sábado y toda la actualidad del combinado merengue.

Se juegan el liderato

"Es un partido entre el primero y el segundo. Tenemos poco tiempo de recuperar de un partido a otro pero estamos listos para jugar".

Los pitos a Courtois

"Injusto o no injusto es lo que hay. Él lo sabe, es fuerte. La primera parte del otro día es de todos. No hay que dar más vueltas. Hay que pensar en el próximo partido".

El debate en la portería

"Aquí siempre hay debate. Dije que no habría, pero diga yo o una cosa siempre va a haber debate. Tengo 25 jugadores y voy a contar con todos. Courtois es uno de ellos. La gente puede opinar, de los errores... esas cosas. Antes fueron tres partidos con portería a cero y estaba él. Vamos a seguir adelante".

No habló de los pitos en el vestuario

"Puedo hablar con los jugadores de todo, pero no en concreto de los pitos después del Brujas. Sabemos lo que hicimos. Tampoco es que la segunda parte fuéramos espectaculares, pero dimos la cara y cambiamos el partido. El Granada querrá sumar y están haciendo una buena temporada. Estamos mejor que hace dos meses y seremos mejores dentro de tres semanas".

Las críticas al Madrid

"Las dos cosas. No sé si hay que entender unas cosas o no (de las críticas). Sabemos la situación. No estamos tan mal como se puede hablar fuera. Esto es el Real Madrid. No va a cambiar nada lo que diga. Nosotros nos centramos en lo que podamos hacer. Hay un partido para demostrar otra vez. Vamos primeros y queremos seguir primeros".

Los pitos y cómo afectan a Lucas

"Afecta. Cuando te pitan, afecta. Solo lo puedes aceptar. Lucas ha hecho cosas buenas y le han aplaudido. Lo único, que cuando van peores las cosas, hay que reaccionar por el bien del equipo".

Las reglas internas del Madrid

"Son cosas internas. Habéis tenido información que no deberíais tener. Yo tengo que hablar con el jugador y el jugador conmigo".

Bale, de lateral izquierdo

"La verdad es que no he pensado nada en eso. Tenemos otras posibilidades antes, digo yo".

Courtois no es indiscutible

"Estaba mal, seguro. Estaba revuelto. Puede pasar, pero el jugador puede jugar. Al descanso no estaba para jugar más. ¿Qué? Indiscutible de qué. No hay nadie indiscutible. Ni Courtois, ni nadie. Somos 25 jugadores y contaré con los 25. Siempre. Desde el comienzo de temporada hasta el final. Lo tengo que decir con la sonrisa, porque es la verdad".

Militao, alternativa para el lateral zurdo

"Si, puede ser Militao una alternativa. Es defensa y ha jugado en esta posición. Jugó también de lateral derecho y es una posibilidad para mí".

Capacitado para revertir la situación

"Yo sé dónde estoy. No va a cambiar este cargo de entrenador y no va a cambiar. Pelearé hasta el último día. Me gusta lo que hago y me siento capaz".

Areola

"Es un gran portero, como Thibaut. Tenemos dos porteros buenos que juegan".

La jerarquía en el Madrid

"No podemos decir que un jugador es más importante que otro. No tengo necesidad de decirlo. Todos tienen ganas de jugar y luego yo decido. Los jugadores tienen que estar preparados. Hay jugadores que van a jugar más que otros. Todo puede cambiar en cada partido".

La adaptación de Areola

"Se ha adaptado muy rápido y está contento de estar con nosotros".

La responsabilidad de Courtois

"Lo importante es que se sienta bien y no es e único responsable de lo que pasó en la primera parte. Recibimos dos goles y es el portero, pero no es el responsable. En el Madrid no tenemos derecho a errar y cuando pasa se habla mal del Real Madrid".

