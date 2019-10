Achraf y su posible vuelta: "Triunfar en el Real Madrid sería cumplir mi sueño"

Achraf Hakimi fue cedido para dos temporadas por el Real Madrid al Borussia Dortmund el pasado año. Desde que llegó a Alemania, ha disputado 38 partidos y ha anotado seis goles. El internacional con Marruecos ha concedido una entrevista para el periódico AS, donde ha valorado su cesión y su posible vuelta al conjunto que le vio nacer como profesional.

Afirma estar contento de la decisión de la entidad blanca de cederle durante un tiempo a a la Bundesliga, donde puede crecer como persona y jugador. Tiene tan solo 20 años: "De las opciones que tenía, creo que esta era la mejor, por el estilo de juego que tiene la liga alemana, había hablado con jugadores que estuvieron aquí como Borja Mayoral -cedido un año en el Wolfsburgo-. Él me explicó cómo era el juego y me dijo que me iba a beneficiar seguro. Es una decisión que, a día de hoy, la veo bastante buena. El club no se ha equivocado y yo creo que tampoco", explicó el jugador.

Le preguntaron si celebraría un tanto ante el Real Madrid. Lo tiene claro: "Si soy sincero, no. No lo haría, no soy de esos jugadores. Es mi casa, es el club que me ha ayudado, que me ha dado la oportunidad de ser futbolista. Le estaré eternamente agradecido. No podría celebrarlo, afirmó rotundo.

Achraf Hakimi en un entrenamiento Instagram (@achrafhakimi)

Su corazón está en Madrid, donde comenzó en las categorías inferiores del club merengue con tal solo ocho años: "Claro que me gustaría triunfar allí. He crecido en el Madrid, es mi casa y ahí me gustaría crecer, pero si no es así intentaré triunfar en otro lado. Ése es mi sueño".

Todavía no quiere adelantarse con respecto a su futuro. Le queda aún un año, y de momento está contengo con su progreso en el equipo de Lucien Favre: "Mi cesión es de dos años y esa respuesta la tengo que dar cuando acabe el préstamo, veré si han merecido la pena estos dos años y si estoy preparado para el Real Madrid. De momento estoy a un nivel muy bueno, así creo que podría estar en el Real Madrid. Pero a final de temporada te digo si estoy o no preparado. Pregúntame en mayo", dijo claro el defensa.

