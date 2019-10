Odegaard: "Mi intención es quedarme dos años en la Real Sociedad"

Martin Odegaard ha concedido una entrevista a ESPN en la que analiza su futuro inmediato y sus planes de cara a la próxima temporada. El jugador noruego ha sido una de las sensaciones de esta Liga Santander y está siendo clave en el éxito y buen juego de la Real Sociedad.

El joven centrocampista, propiedad del Madrid desde los 17 años, pero no ha podido apenas disputar minutos en la disciplina blanca, por lo que ha salido cedido a diferentes equipos. Ahora, en la Real Sociedad, está demostrando el talento que tiene y lo que llevó al Madrid a traerle al club.

Sobre su llegada al equipo vasco y lo que espera de su futuro, Odegaard fue claro y concio: "Firmé un año más uno y mi intención es estar aquí dos temporadas. ¿Si Zidane me llama en verano? No he pensado en eso. Mi intención es quedarme aquí dos años y creo que es importante para mí", afirma el noruego.

La Real, equipo ideal

El futbolista recalca la importancia de quedarse en un equipo fijo para un jugador joven que está comenzando en el fútbol profesional: "He cambiado de equipo dos años seguidos y creo que para los jugadores jóvenes, para mí incluido, es bueno tener algo de estabilidad. Por eso quiero quedarme aquí dos años".

Odegaard celebra un gol con la Real Sociedad EFE

El buen momento por el que pasa el club vasco se debe, en parte, al buen juego del noruego. Este ha recalcado que es un equipo con aspiraciones, que puede llegar lejos:"Este es un gran club y ojalá podamos jugar en Europa la próxima temporada. Mi intención es estar aquí dos años".

El medio americano le ha preguntado sobre su relación con Zidane y si habla con él normalmente:"No, pero hablo con el club y sé lo que piensa y sus ideas. Antes de la cesión, hablé con el club y me dijeron su opinión".

Quiere ser centrocampista

Un jugador que, a pesar de su temprana edad, puede jugar en diferentes puestos en el campo. Aun así, él ha querido especificar dónde se siente más cómodo: "Para el futuro, me veo más como un centrocampista que como un extremo. Depende del sistema. Si juegas 4-4-2, los extremos juegan más como centrocampistas. Si juegas con un 4-3-3, lo hacen más como atacantes... Depende del sistema, pero en un 4-3-3 me veo más como centrocampista".

Martin Odegaard, quien actualmente lleva dos goles y dos asistencias en la presente campaña, siendo titular en todos los choques (siete encuentros), y sin ser sustituido aún, es feliz en San Sebastián y se ve con la elástica de los txuri-urdín en las próximas temporadas.

