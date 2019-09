El Real Madrid se enfrenta al PSG este miércoles y en la previa uno de los protagonistas ha sido Raphaël Varane. El central francés ha comparecido ante los medios de comunicación junto a Zinedine Zidane.

Varane ha sido relacionado con el Paris Saint-Germain en el pasado, pero con el regreso de Zizou decidió quedarse en la casa blanca. Campeón del mundo y de todo a nivel de clubes a sus 26 años, el defensa es uno de los capitanes del Real Madrid.

Varane: "Somos el Madrid y venimos a París a ganar"

La Champions, especial

"La Champions para el Madrid es algo muy especial. Es una competición que nos da mucha ilusión. A mí, individualmente, me da mucha alegría e ilusión. Da también mucha alegría a nuestra afición. Siempre tenemos objetivos muy altos, queremos ganarlo todo. Pero la Champions es especial. Siempre vamos a pelear y a competir por esta competición que nos ilusiona mucho".

Margen de mejora

"Creo que estamos buscando nuestro equilibrio a nivel de juego. Estamos mejorando. Es verdad que en la segunda parte, en el último partido, bajamos un poquito. Lo que hace falta es jugar bien noventa minutos. Estamos cerca de jugar cómo queremos hacerlo. Vamos a mejorar. Los jugadores no nos conocemos todos, no tenemos muchos minutos en común. Pero tenemos que contar con todos los jugadores, nadie puede jugar todo. Hay que confiar en todos".

Único objetivo

"El objetivo siempre es ganar. Siempre tenemos esa ambición en el Madrid. Somos competidores, es un club donde siempre hay mucha exigencia. Nosotros no tenemos años de transición, siempre queremos ganarlo todo. Ante un partido como el de mañana siempre vamos a intentar lo mismo, ganar. Con humildad, contando con el rival, pero ganar".

Sin Neymar, Mbappé y Cavani

"Hombre... tranquilo tampoco es. Habrá jugadores importantes delante. Pero sí es verdad que hay futbolistas importantes del PSG que no van a estar. De todos modos esperamos un partido difícil, da igual quién juegue. Esperamos contrarrestar sus planes y ganar. La idea es jugar bien durante los noventa minutos y hacer una gran temporada".

Jugar sin Ramos

"Sergio es un grandísimo jugador, es nuestro capitán. Todo el mundo le respeta porque se lo merece. Es un futbolista importante para nosotros. Pero hay que saber jugar sin él o sin otro. El grupo es muy bueno, tenemos una plantilla muy buena y tenemos que responder, juegue quien juegue".

¿Receta para la Champions?

"Ya me gustaría tener una receta especial, estaría bien. Lo importante es nunca bajar los brazos. En los últimos años hemos hecho cosas que parecían imposibles. No creo que sea cosa de suerte o del sorteo. Es la competición en la que tenemos que ser más eficaces. Saber 'matar' un partido, como se dice. Los detalles marcan las diferencias al máximo nivel. Eso pide mucha exigencia, concentración constante y mucha motivación. No hay una receta, pero sí que se puede ganar cada partido y afrontar cada uno con esa mentalidad".

Jugar contra el PSG

"Es fácil jugar con el PSG... No, nunca es fácil y menos jugando en su casa. Siempre va a ser un partido complicado, sea cual sea el rival. Hay que meter mucha intensidad para ganar".

Varane, en rueda de prensa previa a la Champions League Reuters

Ilusión máxima

"A mí me ilusiona mucho. Esta competición siempre nos ha gustado, además jugar en Francia para mí siempre es especial. Quiero dar lo máximo y que el equipo siga mejorando. Siempre queremos arrancar bien. Intentaremos empezar de la mejor manera posible".

Experiencia

"La experiencia siempre es un plus, pero no lo es todo. Como cada temporada hay que volver a empezar. El PSG va acumulando experiencia en los últimos años. Sabemos cómo enfocar estos partidos. Vamos a intentar estar lo más serenos posibles, pero concentrados. Ya he dicho que no hay receta mágica. El rival nos planteará problemas y nosotros a él. Somos el Real Madrid, venimos para ganar. No hay receta, pero sí mucha motivación".

Benzema, un líder

"Sí, claro. No están Sergio y Marcelo. Él es el más veterano del grupo. Es parte de los jefes del vestuario desde hace muchos años. Impone respeto, además está en una grandísima forma. Tiene muchísima influencia en nuestro juego, está en plena madurez. Claro que le necesitamos en este tipo de partido, tiene mucha influencia".

Motivación intacta

"Sí, todavía tengo motivación. Siempre he sido un competidor, con ganas de ganar y seguir ganando. El Real Madrid siempre pide mucho de nosotros, seguir ganando. Tenemos que ganar y competir, es una manera de ser. Es algo que tengo dentro y no lo voy a cambiar".

Ferland Mendy

"Es un jugador de una gran calidad. Se está integrando muy bien. Somos varios los que hablamos francés y se está integrando bien. De todos modos es un jugador con el que contamos y tiene muchísima calidad".

