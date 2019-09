Mbappé: "Estoy muy triste por no poder jugar ante el Real Madrid"

Mbappé no estará en el estreno de la temporada 2019/2020 de la Champions League. El delantero francés no se ha recuperado a tiempo de la lesión que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante las últimas semanas y deberá ver el partido ante el Real Madrid desde la grada del Parque de los Príncipes.

El futbolista y máxima estrella del PSG ha querido mandar un mensaje a sus seguidores, a través de sus cuenta oficiales en las redes sociales, para confirmar que no está disponible para el encuentro contra los de Zinedine Zidane y también para decir que espera volver muy pronto al cien por cien.

C’est désormais officiel, je ne débuterai pas notre campagne européenne à la maison contre Madrid.

Je suis très triste de ne pas pouvoir jouer mais j’apporterai tout mon soutien depuis les tribunes à l’équipe et j’espère revenir à 100% pour encore et toujours donner mon maximum. pic.twitter.com/e8XNhZnzQL — Kylian Mbappé (@KMbappe) September 16, 2019

"Ya es oficial, no comenzaré nuestra temporada europea en casa contra el Real Madrid. Estoy muy triste por no poder jugar, pero daré todo mi apoyo desde las gradas al equipo y espero volver al 100% para estar listo y siempre dar mi máximo", ha escrito Kylian Mbappé en su cuenta de Twitter antes del encuentro.

Mbappé y un futuro blanco

El futbolista ha sido relacionado con el Real Madrid de forma insistente. En esta primera jornada de la fase de grupos no podrá pasar un particular examen ante la atenta mirada de Zidane o Florentino Pérez, pero de no haber nuevos imprevistos, sí que estará en el Santiago Bernabéu para el segundo partido entre el PSG y los blancos. Un jugador diferente que está llamado a hacer historia y cuyo futuro pinta madridista tarde o temprano.

