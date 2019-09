El Real Madrid se reencuentra ante el Levante y Hazard debuta en la fiesta de Benzema

El Real Madrid mostró dos caras en su victoria ante el Levante. La primera, la mejor en lo que va de temporada junto a la de Balaídos. Y una segunda más relajada y que provocó que el conjunto granota pudiera no solo maquillar el resultado, sino también pegar algún pequeño susto en el tramo final del partido. [Narración y estadísticas: Real Madrid 3-2 Levante]

Benzema, con un doblete, volvió a ser el líder de un Real Madrid en el que debutó Hazard en la segunda mitad y dejó grandes detalles. El francés, convertido en el 'pichichi' que necesita el equipo, y el belga, llamado a ser ese futbolista que marque las diferencias, son dos de las grandes estrellas a la que se aferra Zidane para aprobar un complicado mes de septiembre y, sobre todo, para volver a reinar en España y en Europa.

Las bajas de Modric y Valverde hicieron que Zidane no pudiera innovar en el once inicial ante el Levante. El técnico blanco apostó por los únicos tres centrocampistas que tenía disponibles: Casemiro, Kroos y James. Arriba, Lucas Vázquez y Vinicius acompañaron al intocable Benzema. Por su parte, el conjunto granota dispuso una tela de araña compuesta por cinco defensas para cerrar espacios. Paco López sabía de la vulnerabilidad que había mostrado el Real Madrid en las primeras jornadas y, sobre todo, de sus dificultades para ver puerta. Sin embargo, no sirvió con su declaración de intenciones ante una buena versión del equipo madrileño.

El partido comenzó sin control, con ambos equipos pisando el área contraria. El Levante aprovechaba la banda de Marcelo para buscar su espalda, mientras que todo acción de ataque del equipo de Zidane pasaba por las botas de Karim Benzema. El francés se ha convertido en la referencia y su comienzo de temporada refrenda la buena campaña que realizó el pasado curso.

Al ritmo de Benzema

Benzema probó a Aitor Fernández con un disparo colocado a la escuadra que sacó el guardameta granota. Era el primer aviso del galo. El Real Madrid, al ritmo de Karim, se desmelenó y Lucas Vázquez rozó también el gol con un balón que terminó en el poste. Los blancos habían dado con la tecla y la hiperactividad de Carvajal se convertía en un arma muy peligrosa que daría sus frutos en el minuto 25.

Centro templado del lateral al corazón del área y por allí aparece la cabeza de Benzema para empujar el esférico a la red. Karim ya es un 'killer' y desde la salida de Cristiano Ronaldo ha demostrado ser mucho más un '9' que un '10'. El galo ponía a su equipo por delante y desataba el vendaval del Real Madrid.

Benzema celebra con el Santiago Bernabéu un gol al Levante REUTERS

De las dudas iniciales al 2-0 en un abrir y cerrar de ojos. Y es que Benzema volvería a ver puerta en el minuto 31 tras una gran asistencia de James. El Levante pierde el balón en la salida y el colombiano deja solo al francés para que hiciera su segundo tanto bajo la intensa lluvia que caía sobre el Santiago Bernabéu.

Todo funcionaba a la perfección en el Real Madrid. James, reconvertido en el nuevo Modric, había encajado en el centro del campo y en ataque las oportunidades se encadenaban una tras otra. Así llegó el tercero antes del descanso. Lucas Vázquez mete un balón en profundidad en la banda derecha para Vinicius y este centra raso al corazón del área donde aparece Casemiro. El brasileño, al más puro estilo box to box, marcó el 3-0 y provocó una gran ovación de la afición al equipo al término de la primera mitad.

Con todo ya decidido, el Real Madrid bajó el ritmo tras la reanudación pensando ya en el PSG y en ese estreno en la Champions. Esto le costó que Borja Mayoral recortara distancias en una jugada aislada. La ley del ex se volvió a cumplir y el canterano blanco no celebró el gol ante el equipo al que aún pertenece.

Hazard enamora y susto

Sin embargo, en la segunda parte todas las miradas estaban puestas en el debut de Eden Hazard. El belga salió al campo en el minuto 60 junto a Militao, otro que se estrenaba en partido oficial. Zidane dio descanso a Casemiro y Ramos y reorganizó el equipo con un 4-3-3 en el que Lucas Vázquez pasó a jugar de interior y Kroos de mediocentro.

No tardó Hazard en demostrar su clase e intentó buscar el gol desde el primer momento. Velocidad, desborde, conducción y disparo. Un súper clase que está llamado a ser la estrella de este Real Madrid. Por contra, Vinicius sigue gafado de cara a gol y el que marcó fue anulado por fuera de juego. La joven perla lo tiene todo, pero sigue sin tener esa suerte necesaria.

La fiesta madridista se ensombreció con el segundo gol del Levante en una nueva jugada aislada. Tras un rechace en un saque de esquina, Campaña la pone de nuevo y otro ex de La Fábrica, Melero, cabeceó sin oposición al ganarle la posición a Carvajal. El tanto granota dejaba abierto el partido para el último cuarto de hora a pesar de la gran superioridad que habían mostrado los de Zidane en la primera mitad.

Sin embargo, no sufrió en exceso el Real Madrid y se llevó los tres puntos en el primero de los cinco importantes partidos que tiene este mes. De momento, el equipo de Zidane aprobó con nota, a pesar del resultado, su primer examen de septiembre. El próximo será más difícil, ya que espera el PSG en el Parque de los Príncipes. Y eso son palabras mayores. Un gran test para medir realmente el momento del conjunto blanco.

Real Madrid 3-2 Levante

Real Madrid: Courtois; Carvajal, R. Varane, Sergio Ramos (Militao, 60'), Marcelo; James, Casemiro (Hazard, 60'), Kroos; Lucas V., Benzema (Jovic, 83') y Vinicius Jr.

Levante: Aitor Fdez.; Miramón, Rubén Vezo, O. Duarte (Melero, 68'), Postigo, Clerc; Rochina (Roger M. S., 68'), Vukcevic (Bardhi, 56'), J. G. Campaña; B. Mayoral y A. J. Morales

Goles: 1-0, 25' Benzema; 2-0, 31' Benzema; 3-0, 40' Casemiro; 3-1, 49' B. Mayoral; 3-2, 75' Melero.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité vasco). Amonestó a Casemiro (29'), Lucas V. (40'), Rubén Vezo (80'), Clerc (90').

Incidencias: Partido correspondiente a la 4ª jornada de La Liga disputado en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid) ante 60.401 espectadores.